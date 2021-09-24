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В Раду проходят 8 партий, включая "Оппоблок", Радикальную партию и "Украинскую стратегию Гройсмана" – соцопрос КМИС

24.09.2021 / 10:54
Восемь политических партий преодолели бы пятипроцентный проходной барьер на выборах в Верховную Раду, если бы они происходили в середине сентября.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения, проведенного 10-15 сентября Киевским международным институтом социологии (КМИС).

За партию "Слуга народа" проголосовали бы 20% респондентов из числа тех, кто собирается голосовать и определился с выбором, за "Европейскую солидарность" – 17,4%, за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 11,6%, за Всеукраинское объединение "Батькивщина" – 10,8%, за партию "Сила и честь" – 7,8%, за партию "Оппозиционный блок" – 5,5%, за Радикальную партию и "Украинскую стратегию Гройсмана" – по 5%.

Остальные партии не преодолели бы проходной барьер. В частности, за Партию Шария готовы проголосовать 3,5% определившихся, за партию "Гражданская позиция" – 2,8%, за "УДАР" – 2,1%, за "Самопомич" – 2%, за Всеукраинское объединение "Свобода" – 1,8%, за партии "За майбутне" и "Национальный корпус" – по 1% за каждую, за партии "ПроПозиция" и "Голос" – по 0,6% за каждую. Все остальные политсилы набрали бы 1,5% голосов вместе взятые.

11,5% из общего числа респондентов затруднились с ответом. 19,1% заявили, что не пойдут на выборы, 2,1% вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бы бюллетень, 0,4% отказались отвечать.

В ходе исследования было опрошено 2002 респондента в возрасте от 18 лет методом телефонных интервью с использованием компьютера (CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров во всех подконтрольных правительству регионах Украины. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает: 2,4% для показателей, близких к 50% и 1,1% - для показателей, близких к 5%.

Источник

опрос, партии, ВР
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