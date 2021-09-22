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ЕСПЧ: Россия несет ответственность за отравление Литвиненко полонием в Британии

22.09.2021 / 10:54
Европейский суд по правам человека принял решение о том, что Россия несет ответственность за убийство бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в Лондоне в 2006 году.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в решении по делу вдовы Литвиненко Марины против России.

Литвиненко работал в российских спецслужбах, прежде чем переехать в Британию, где ему было предоставлено убежище. В 2006 году он был отравлен радиоактивным веществом полонием-210 в Лондоне и умер. Расследование в Великобритании показало, что убийство было совершено исполнителями с фамилиями Лугов и Ковтун, которые действовали по указке.

Суд, в частности, установил, что существует значительная аргументация о том, что Лугов и Ковтун действовали как агенты Российского государства. Суд отметил, что правительство РФ не предоставил ни одного другого удовлетворительного и убедительного объяснения событий или не опроверг выводов британского расследования.

Суд также обнаружил, что российские власти не провели эффективного внутреннего расследования, способного привести к установлению фактов и наказанию виновных.

ЕСПЧ признал, что Россия нарушила статью 2 Европейской конвенции по правам человека (право на жизнь). Суд обязал Россию выплатить вдове Литвиненко компенсацию в размере 100 000 евро, а также оплатить судебные издержки на 22,5 тысячи евро.

Судья ЕСПЧ от России не согласился с мнением большинства судей и в своем особом мнении заявил, что нашел множество недостатков в британском расследовании, "которые вызывают обоснованные сомнения в причастности подозреваемых к отравлению".

Вдова Литвиненко в ноябре 2020 года обратилась с иском в ЕСПЧ, в котором требовала, чтобы Россия выплатила за смерть ее мужа 3,5 миллиона евро.

Источник

отравление, РФ, ЕСПЧ, Литвиненко
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