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Генсек ООН о конфликте США и Китая: нужно любой ценой избежать "холодной войны"

21.09.2021 / 14:52
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш отреагировал на новый виток напряженности в отношениях между Соединенными Штатами Америки и Китаем. Он призвал избежать новой "холодной войны".

Об этом шла речь в интервью Гутерриша для Associated Press.

По словам генсека ООН, в некоторых вопросах конфронтация неизбежна. Это касается, в частности, прав человека, а также ряда геостратегических проблем, например, ситуации в Южно-Китайском море.

"Есть также вопросы, у которых, как мне кажется, интересы совпадают, и где должно быть тесное сотрудничество - такие, как климат. А еще есть вопросы, по которым нужны серьезные переговоры: торговля и технологии. К сожалению, сейчас наблюдается только конфронтация. Необходимо восстановить функциональные отношения между двумя государствами", - сказал он.

Гутерриш отметил, что сейчас все идет к новой "холодной войне", но этого нужно избежать.

"Нам нужно любой ценой избежать "холодной войны", которая будет отличаться от прошлой (между США и Советским Союзом - ред.) и, вероятно, более сложной в управлении", - подчеркнул генсек ООН.

Напомним, недавно США, Австралия и Британия сформировали новый альянс для сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Альянс получил название AUUKUS.

Как писали американские СМИ, главная цель этого альянса - противодействие Китаю.

Источник

США, Китай, холодная война, Гутерриш
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