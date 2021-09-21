Генсек ООН о конфликте США и Китая: нужно любой ценой избежать "холодной войны"

Об этом шла речь в интервью Гутерриша для Associated Press.

По словам генсека ООН, в некоторых вопросах конфронтация неизбежна. Это касается, в частности, прав человека, а также ряда геостратегических проблем, например, ситуации в Южно-Китайском море.

"Есть также вопросы, у которых, как мне кажется, интересы совпадают, и где должно быть тесное сотрудничество - такие, как климат. А еще есть вопросы, по которым нужны серьезные переговоры: торговля и технологии. К сожалению, сейчас наблюдается только конфронтация. Необходимо восстановить функциональные отношения между двумя государствами", - сказал он.

Гутерриш отметил, что сейчас все идет к новой "холодной войне", но этого нужно избежать.

"Нам нужно любой ценой избежать "холодной войны", которая будет отличаться от прошлой (между США и Советским Союзом - ред.) и, вероятно, более сложной в управлении", - подчеркнул генсек ООН.

Напомним, недавно США, Австралия и Британия сформировали новый альянс для сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе. Альянс получил название AUUKUS.

Как писали американские СМИ, главная цель этого альянса - противодействие Китаю.

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