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Байден объявил эру "безжалостной дипломатии" вместо периода "безжалостной войны"

22.09.2021 / 15:23
США после вывода войск из Афганистана открывают эру "безжалостной дипломатии" дипломатии вместо "безжалостной войны". Президент Джо Байден считает, что военная сила должна стать крайним средством в арсенале США.

Об этом свидетельствует выступление на Генассамблее ООН.

По его словам, США намерены смотреть в будущее, а не "продолжать вести войны прошлого", поскольку на сегодня мир находится на переломном этапе истории.

"Вместо того, чтобы продолжать вести войны прошлого, мы сосредоточим наши взоры на том, чтобы направить ресурсы на решение проблем, которые являются ключами к нашему коллективному будущему", - отметил Байден.

Он уточнил, что мир должен сосредоточиться на победе над пандемией COVID, выходе из климатического кризиса и формировании новых правил в мировой торговле, технологиях и противодействию угрозам терроризма.

"Мы завершили 20-летний конфликт в Афганистане, и по мере того, как мы завершаем этот период безжалостной войны, мы открываем новую эру безжалостной дипломатии - использования силы нашей помощи в целях развития новых способов инвестировать во вдохновение людей по всему миру, обновление и защиту демократии", - добавил Байден.

Источник

США, Байден
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