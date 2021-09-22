В Британии обвинили в отравлении Скрипалей третьего офицера ГРУ

Об этом сообщает ВВС.

Королевская прокурорская служба выдвинула обвинение против россиянина Дениса Сергеева в нападении на бывшего офицера ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Однако ему не могут предъявить официальные обвинения, пока он не задержан.

По версии следствия, Денис Сергеев пользовался псевдонимом "Сергей Федотов".

Генерал-майор ГРУ Сергеев мог руководить операцией в Солсбери. Он также был связан с «другой тайной деятельностью по всей Европе».

Двое мужчин, назвавшихся Александром Петровым и Русланом Бошировым, прибыли 2 марта 2018 в аэропорт Гатвик. Полиция впервые подтвердила их настоящие имена - Анатолий Чепига и Александр Мишкин. Третий человек, Денис Сергеев, назвавшийся Сергеем Федотовым, прибыл в аэропорт Хитроу ранее в тот же день.

4 марта Чепига и Мишкин отправились в Солсбери для проведения предполагаемой операции с отправлением Скрипаля «Новичком». Сергеев все время оставался в Лондоне, после чего вылетел в Москву.

По данным полиции, теперь у них есть доказательства того, что эти люди действовали как одна команда, и что все трое несколько раз встречались в Лондоне в те выходные.

Как сообщалось, 4 марта 2018 года экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском городе Солсбери, их госпитализировали с отравлением неизвестным веществом. В связи с полученным отравлением также был госпитализирован сержант криминальной полиции Ник Бейли, который первым проводил осмотр дома пострадавших. Тем же веществом отравилась и погибла британская гражданка Дон Стерджесс.

Вскоре тогдашний премьер Великобритании Тереза Мэй заявила, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок» (А-234), разработанным в СССР.

Лондон назвал исполнителями покушения на Скрипалей граждан России Александра Петрова и Руслана Боширова, которые являются, по утверждению британских спецслужб, агентами ГРУ. Впоследствии выяснилось, что под этими маскируются сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мишкин.

Источник