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Как будут работать учебные заведения с 20 сентября - разъяснение Минобразования

17.09.2021 / 16:51
В Министерстве образования и науки Украины сообщили, как будут работать учебные заведения с 20 сентября 2021 года.

Об этом сообщает в Фейсбуке Министерство образования и науки.

«В случае введения желтого уровня эпидемической опасности посещение учебных заведений соискателями образования разрешено при условии наличия не менее чем у 80% работников учебного заведения документа, подтверждающего получение полного курса вакцинации, или международного, внутреннего или иностранного сертификата», - говорится в сообщении.

В случае введения красного уровня эпидемической опасности посещение учебных заведений соискателями образования разрешено, если 100% работников учебного заведения будут иметь документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации, или международный, внутренний или иностранный сертификат.

Отмечается, что сертификат может подтверждать: вакцинацию от COVID-19 полным курсом однодозной или двухдозной вакцины (зеленые сертификаты); отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции; выздоровление лица от указанной болезни.

Срок действия COVID-сертификатов, подтверждающих вакцинацию от COVID-19 одной дозой вакцины (желтые сертификаты) с даты введения дозы составит 120 дней, двумя дозами (зеленый сертификат) - 365 дней. COVID-сертификат, подтверждающий отрицательный результат тестирования методом полимеразной цепной реакции, будет действовать 72 часа.

Срок действия сертификата о выздоровлении от COVID-19 составит 180 дней.

«COVID-сертификаты будут иметь цветные отметки исключительно в цифровом формате, печатать их на бумаге соответствующего цвета не требуется. Действие сертификата должно быть подтверждено с помощью Единого государственного веб-портала электронных услуг, в частности с использованием мобильного приложения портала «Дія», - сказано в сообщении.

Напомним, к началу учебного года первую или вторую дозу прививки от COVID-19 получили полмиллиона педагогов.

Источник

школы, коронавирус
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