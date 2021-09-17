Минздрав заверяет, что психбольницы закрывать не планирует

Об этом в Телеграме сообщает Минздрав Украины.

«В настоящее время больницы находятся в собственности местных территориальных громад или областных советов, а, следовательно, вопрос об их закрытии могут поднимать только местные либо областные власти, но никак не Минздрав», - говорится в сообщении.

В ведомстве заявляют, что Минздрав не инициировал и не планирует инициировать оптимизацию, сокращение или ликвидацию психиатрических больниц. Министерство выступает за формирование системы саморегулирующейся психиатрической помощи. «Количество учреждений, призванных помочь человеку с преодолением ментальных заболеваний, должно соотноситься с потребностями самого населения. То есть этот вопрос должен решаться на уровне громад», - говорится в сообщении.

Отмечается, что местные власти также могут перепрофилировать больницу в учреждения социальной поддержки.

«Не редкость, что психиатрические больницы зачастую предоставляют не сугубо медицинскую, а и социальную помощь, заботясь о людях, которым некуда больше идти. Социальные службы работают уже свыше 20 лет и финансируются именно местными бюджетами. Итак, государство не должно их создавать», - говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что Минздрав разрабатывает единые нормы по предоставлению профессиональной помощи, чтобы пациенты получили современное квалифицированное лечение. Национальная служба здоровья, в свою очередь, контрактует соответствующие учреждения, которые уполномочены предоставлять психиатрическую помощь.

Отмечается, что 1 апреля 2020 года начался второй этап медицинской реформы, который распространился и на психиатрическую отрасль.

«За 3 года до этого Кабинет Министров одобрил Концепцию развития психического здравоохранения на период до 2030 года, которая предусматривает смещение акцента со стационарного лечения в профильных больницах на амбулаторное. До 30% людей, которых ранее госпитализировали, вообще не надо было класть в больницу. Им необходима была только адекватная медикаментозная терапия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что по рекомендациям ВОЗ, стационарное лечение пациентов (в случае необходимости) должно продолжаться около 30 дней. От таких нормативов и отталкиваются в НСЗУ и Минздраве.

«На этот срок выделяется соответствующее финансирование на лечение. Пациенты также могут получать психиатрическую помощь не только в специализированных учреждениях, а в многопрофильных больницах, поскольку зачастую имеются и другие заболевания, которые легче лечить в одном учреждении», - отметили в Минздраве.

Кроме того, с 2021 года появилась возможность получить специализированную медицинскую помощь по месту жительства, которая будет предоставляться мобильными мультидисциплинарными командами. После завершения острого течения болезни пациенты должны продолжать лечение амбулаторно. При необходимости мобильная мультидисциплинарная команда приедет к пациенту и окажет ему помощь дома.

«Среди людей есть опасения, что из-за недофинансирования со стороны НСЗУ пациенты психиатрических больниц, которых направили туда за убийства и другие преступления, выйдут на улицы. На самом деле НСЗУ не имеет никакого отношения к лечению таких лиц. Пациенты, которые совершили общественно опасные деяния, получают помощь в отдельных специализированных учреждениях, которые финансируются по медицинской субвенции. Этот вопрос регулирует постановление Кабмина №250 от 25 марта 2020 года. А когда мы говорим о субвенции, то уже размер финансирования определяют областные либо местные власти, а не НСЗУ», - говорится в сообщении.

Напомним, в 2021 году в рамках Программы медицинских гарантий внедряется новый пакет помощи, который будет ориентирован на оказание помощи людям с расстройствами психического здоровья в амбулаторных условиях. Это мобильные психиатрические бригады.

Источник