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Поедет ли Зеленский в США на Генассамблею ООН, еще не определено - объясняет МИД

10.09.2021 / 16:15
Возможность визита президента Владимира Зеленского в США на Генеральную ассамблею ООН прорабатывается, но окончательного решения пока нет.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге 9 сентября

Прямая речь: "Возможность осуществления такого визита сейчас прорабатывается, но окончательных решений еще нет, потому что формат участия в Генеральной ассамблее предусматривает также возможность онлайн-выступлений.

Президенту важно, чтобы каждый его визит был содержательным и результативным, поэтому мы примем решение о том, будет ли этот визит физическим, или это будет онлайн-участие президента в Генеральной ассамблее ООН".

Напомним: 8 сентября пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров сообщил, что президент Украины планирует посетить 76 сессию Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

76 сессия ГА ООН открывается 14 сентября 2021 года.

Общие прения 76-й сессии Генеральной Ассамблеи пройдут 21-27 сентября.

Президент Владимир Зеленский находился в США с визитом с 31 августа по 3 сентября, 1 сентября у него была встреча с президентом Соединенных Штатов Джозефом Байденом в Вашингтоне, после этого он отправился в Сан-Франциско (Калифорния), где встретился, в частности, с представителями IT-отрасли, стартаперами и т.д.

Источник

Генассамблея ООН, Зеленский
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