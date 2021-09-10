Управделами УПЦ призвал главу МВД взять под личный контроль расследования захватов храмов УПЦ

Украинская Православная Церковь призывает главу Министерства внутренних дел Украины Дениса Монастырского взять под личный контроль расследования захватов храмов УПЦ, в частности, рейдерский захват сторонниками ПЦУ Иоанно-Богословского храма на Виннитчине.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на vesti.ua, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич).

Управделами УПЦ подчеркнул, что события в Красноселке показывают состоятельность экспертного прогноза о негативных последствиях визита патриарха Варфоломея в Украину, который спровоцировал новую волну захватов храмов.

«Как мы видим, такой сценарий, к сожалению, начинает постепенно становиться реальностью. Поэтому мы и призывали патриарха Варфоломея отказаться от визита в Киев. Им было принято другое решение, и теперь он, в первую очередь, несет ответственность за новое горе и новые беды, посетившие православных верующих Украины. Неприятно поражает позиция некоторых правоохранителей, не желающих пресекать совершение соответствующих преступлений. Более того, подобное происходит уже не в первый раз: за последние годы десятки храмов УПЦ были захвачены при явном попустительстве сил правопорядка», - отметил митрополит Антоний.

Управделами УПЦ просит главу МВД «взять под личный контроль как расследование захвата Иоанно-Богословского храма УПЦ в Красноселке, так и вопрос комплексного противодействия рейдерским атакам на церковное имущество во всех регионах Украины; сделать частью управленческого аудита МВД тематику качества реагирования областных управлений министерства на проблему захвата собственности религиозных общин УПЦ; обеспечить привлечение к ответственности лиц, причастных к насильственным действиям при нападениях на храмы и верующих УПЦ (исполнителей, организаторов и соучастников соответствующих преступлений); обеспечить привлечение к ответственности чиновников областных ОГА, причастных к незаконной перерегистрации религиозных общин УПЦ в юрисдикцию ПЦУ».

В Украинской Православной Церкви предложили включить вопрос урегулирования проблемы рейдерских захватов церковного имущества в перечень тем, которые обсуждаются на уровне прямого контакта министра внутренних дел с Президентом Украины, «поскольку эта угроза является непосредственным вызовом общественной безопасности и стабильности в пределах всего нашего государства».

«Со своей стороны выражаем готовность к диалогу с правоохранительными органами по всем соответствующим вопросам. Ведь сохранить мир и спокойствие внутри украинского общества - в наших общих интересах», - подытожил управляющий делами УПЦ.