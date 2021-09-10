В Киево-Печерской лавре рассказали о правилах посещений пещер

Необходимо стараться уважать память всех святых, которых канонизировала Церковь, и обращаться к ним в молитвах.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом рассказал блюститель Дальних пещер, архимандрит Дамиан (Радзиховский).

«Святой достиг своей святости перед Богом, поэтому имеет дерзновение просить у Него в любой жизненной проблеме. Неважно, святой - целитель, или святой - прозорливый, или святой - постник. Когда мы читаем надписи над гробницами тех или иных святых, например: «Преподобный Ипатий, целитель Киево-Печерский», «Преподобный Пимен, постник Киево-Печерский», - то мы должны понимать, что так вкратце объясняется, какой подвиг совершил святой. Если преподобный Ипатий, целитель за свою жизнь достиг дара исцелять, то это не значит, что он не может помочь человеку в каких-то других нуждах. Так же не значит, что преподобный Пимен, постник своим чудодейственным покровительством не сможет помочь в какой-то болезни», - объяснил архимандрит Дамиан.

Священник напомнил, что существуют определенные правила благочестивого посещения святых пещер Киево-Печерской лавры.

«Каждая наша жизненная ситуация требует определенного «дресс-кода». Понятно, что мы не придем на чей-то День рождения в ресторан в спортивном костюме, в спортзал мы не придем в вечернем платье или смокинге. Соответственно, если вы планируете посетить ту или иную святыню, не важно, это Дальние пещеры, или это какой-то храм, должны понимать: святость, которой наполнены храмы, монастыри, пещеры, требует не только внутреннего благоговения, но и внешнего. Конечно, не нужно бросаться в крайности. Но желательно стараться прилично одеваться. Также нужно не просто приходить в пещеры и ходить по ним, рассматривая какие-то «изюминки». Нужно попросить в молитве у преподобных помощи и поблагодарить за те добрые вещи и дела, что есть в нашей жизни. У всех нас есть жизненные невзгоды, беды, но мы должны не забывать благодарить Бога и за то, что у нас все хорошо, например, сегодня, и никаких проблем нет», - подчеркнул архимандрит Дамиан.

Он объяснил, чего не стоит делать, посещая пещеры.

«Категорически нельзя делать того, что является надругательством над святостью, над святым местом. Даже если человек нецерковный и вообще неверующий, он должен быть элементарно воспитанным и понимать, что это место является святыней для десятков тысяч людей, которые постоянно приходят сюда для того, чтобы помолиться, чтобы открыть свою душу Богу и преподобным. Понятно, что нужно хотя бы прилично себя вести в пещерах: не смеяться, ничего не ломать, не бить, не распивать алкогольные напитки», - отметил священник.

Он посоветовал перед посещением пещер перечитать Киево-Печерский патерик, где в сжатой форме описываются жития тех или иных святых, которые достигли своей святости в стенах Киево-Печерской лавры. Например, о преподобном Ипатии, который был целителем, о преподобных Антонии и Феодосии - святых основателях Киево-Печерской лавры, и о многих других.

«Нужно стараться уважать память всех святых, которых канонизировала Церковь, и обращаться в молитвах ко всем преподобным. Не обязательно привязываться к конкретному святому. Вместе с тем, следует вспомнить о таком понятии, как «местночтимые святые». Понятно, что поскольку мы живем в Киеве, в Украине, то для нас ближе исторически, ментально те святые, которые подвизались именно на украинских землях. Соответственно мы больше читаем, молимся тем святым, поклониться мощам которых можем. Хотя так же мы просим помощи у святителя Николая, который не был здесь прославлен, но он все равно помогает всем людям, которые обращаются к нему с верой и просят о помощи», - рассказал архимандрит.

Блюститель Дальних пещер призвал верующих в своей жизни подражать преподобным Печерским, «которые никогда не отказывали в помощи людям, даже после своего преставления».