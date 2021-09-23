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Зеленский провел встречи с генсеком и председателем Генассамблеи ООН

23.09.2021 / 09:45
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречи с генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешем, а также с новоизбранным председателем ГА ООН Абдуллой Шахидом.

Об этом сообщает Укринформ

Обе встречи состоялись в штаб-квартире ООН.

Во время бесед с Гутеррешем и Шахидом Зеленский поднял вопрос поддержки Крымской платформы со стороны ООН – самой влиятельной международной организации.

"Крымская платформа основана на резолюциях ООН и международном праве, - сказал журналистам пресс-секретарь Президента Сергей Никифоров. - На саммите Крымской платформы были представлены НАТО и ЕС, а представителя ООН не было".

Никифоров напомнил, что Россия пыталась противодействовать включению в повестку дня Генассамблеи вопрос "Ситуация на временно оккупированных территориях Украины", однако ГА большинством голосов сохранила его в повестке дня и включила для рассмотрения на очередной сессии.

В разговоре с Гутеррешем Президент, кроме политических, нарушил также "прагматичные" вопросы.

ООН является одним из крупнейших потребителей товаров и услуг в мире, сказал Никифоров. Ежегодно организация закупает товаров на 20 млрд долларов, в том числе в Украине - на 200 млн.

Но, по его словам, есть большой потенциал для расширения такого сотрудничества. В частности, Украина готова предложить предоставление транспортных услуг, участие в программах ООН по поставкам продовольствия, в IT-сфере.

Напомним: Президент Владимир Зеленский прибыл в США, где примет участие в Генеральной ассамблее ООН.

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Нью-Йорк (США) заявил, что Генеральная ассамблея ООН является одним из основных площадок, где Украина может решать вопрос о Донбассе и Крыме.

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в США встретился с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен.

Источник

Генассамблея ООН, Зеленский
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