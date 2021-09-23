Во многих областях превышен показатель заболеваемости COVID-19

Таковы данные Минздрава

В частности, уровень заболеваемости не должен превышать коэффициент 75 на 100 тысяч населения. Однако, в некоторых областях он больше в несколько раз. Так, на Луганщине он составляет 357, на Буковине – 349, в Тернопольской области – 226, а в Харьковской – 219.

Кроме того, в 9 областях превышен уровень госпитализаций. В частности, в Днепропетровской, Луганской, Николаевской, Ровенской, Харьковской и Черкасской областях этот индикатор больше нормы уже три дня подряд.

Также в Черновицкой области почти превышен уровень загруженности коек с кислородом.

Напомним: По состоянию на 20 сентября показатель уровня заболеваемости COVID-19 в Украине превышен во всех областях, кроме Закарпатской и Кировоградской.

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила с 23 сентября "желтый" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 по всей Украине.

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