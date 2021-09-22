Шабунин угрожает всем без разбору

Его позиция не понятна служителям Фемиды, информирует телеграмм-канал "Под мантией".

"Соросята претендуют на то, чтобы к их словам не относились как к лжи и манипуляции, но, пытаясь шантажировать окружающих, систематически подтверждают, что являются именно таковыми - наглыми и беспринципными манипуляторами", - считают судьи.

"Моральный урод, который не брезгует изменят жене с послицей США в ее кабинете для продвижения «реформ», рассказывает сегодня, как его соросятская напарница ДарЫна Каленюк, обогатившаяся на борьбе с коррупцией, ходила к замминистра финансов США. Прям очень занимательно", - отмечают авторы поста.

Но при этом, по их словам, "зашкваренный Шабунин называет Деркача и Дубинского «корупционерами»". "Откроем тайну. Можна считать одного якобы «агентом Коломойского», а второго - якобы «агентом Кремля», но решения суда, набравшего законную силу, которыми первый или второй признаны виновными в совершении корупционного или связанного с коррупцией правонарушения, нет. Они, в отличие от вашего протеже зашкваренного Артемки Сытника, в реестре коррупционеров не пребывают", - акцентируют судьи.

"Тупое животное от своей безнаказанности понесло настолько, что он угрожает прям всем – Ахметову, Наташе Влащенко, Совету судей и даже ранее гарячо любимой соросятами Колхознице Вале Данишевской. Вопрос к судейскому корпусу ВС? Вы не хотите обратиться на этого морального урода с заявление о давлении, угрозах и вмешательстве в деятельность?.. Ведь, как известно, вода камень точит. Или вам нравится, когда вас унижают и оскорбляют? Делайте уже сами наконец обращения на тот же Минфин США - по поводу недопустимости их сотрудничества с этими обнаглевшими «анти» - коррупционными титушками; на Минюст - на незаконное лоббирование деятельности одиозных и зашкваренных ГОшек со стороны чиновников Минфина США и конгрессменов, кентов и прочих (пусть проверяют, законно ли они проводили встречи с этими моральными уродами за счет американских налогоплательщиков); и на ФБР - касательно разворовывания средств американских налогоплательщиков всякими шабунинами и кристинами квин", - советуют они.

"А тупым соросятам хотим сказать, что «ящик пандоры» давно открыт. Поэтому даже не сомневайтесь от слова «совсем», что очень скоро какое-нибудь СНБО введет санкции против иностранных агентов, то есть против вас. И все это пламенно поддержит. Такой шаг, уверены, добавит рейтинг президенту и ослабит соросятский шантаж. А обжаловать подобный указ по себе вы пойдете к той же Данишевской в Верховный Суд. Не забывайте об этом, тупые черти", - заключают авторы поста.