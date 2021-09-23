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МОЗ хочет обязать к COVID-вакцинации определенные профессии и сферы

23.09.2021 / 10:46
Министерство здравоохранения планирует утвердить перечень сфер, профессиональные коллективы которых подлежат обязательным профилактическим прививкам от коронавирусной инфекции: в него включат работников образования и органов власти.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на заседании правительства и сайт МОЗ

Прямая речь: "Первые наши приоритетные группы, – те, кто вакцинировались на первых этапах кампании, – уже достигли показателей более 80% охвата. Это – медицинские работники, военные Вооруженных сил, структуры Министерства внутренних дел, Национальная гвардия и наши спасатели. В других органах государственной власти ситуация не так оптимистична.

Поэтому по результатам утреннего правительственного совещания предлагаем начать внедрение обязательных профилактических прививок против острой респираторной болезни COVID-19.

В частности, для работников учебных заведений, работников министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций. Такой подход уже предусмотрен действующим законодательством".

Ляшко сослался на статью 12 закона о защите населения от инфекционных болезней.

Министр отметил, что Европейский суд по правам человека в апреле этого года подтвердил, что обязательная вакцинация является законным и может потребоваться в демократических обществах и не противоречит Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Ляшко попросил правительство поддержать протокольное поручение, которое позволит составить перечень профессий производств и организаций, работники которых должны быть вакцинированы.

Премьер-министр Денис Шмыгаль подытожил: "Учебный процесс будет продолжен. Там, где учителя не успели вакцинироваться, обучение будет происходить дистанционно. Сады работают. Специальные учебные заведения работают. Младшие классы с 1-го по 4-й учатся очно. И также вступит в силу приказ МОЗ об обязательной вакцинации определенных категорий профессий".

Ляшко объяснил, что надо обезопасить образовательный процесс и функционирование органов государственной власти, "особенно в части предоставления административных услуг, где происходит тесный контакт с потребителями".

По оперативным данным МОЗ на 19 сентября, хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили только 49% работников сферы образования, полностью вакцинированы – 39%.

При этом, например, хотя бы одной дозой вакцинировано 86% работников "экстренки", 91% состава ВСУ и 85% сил МВД.

Источник

МОЗ, COVID-вакцинация
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