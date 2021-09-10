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Законопроект депутата Полякова – сигнал директору НАБУ Сытнику, - эксперт

10.09.2021 / 16:14
Проект закона, ограничивающий вмешательство иностранцев во внутренние дела Украины, является сигналом директору НАБУ Артему Сытнику о том, что Запад не всегда сможет его прикрывать.

Как пишет Капитал, об этом заявил политтехнолог, руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, комментируя зарегистрированный народным депутатом Антоном Поляковым законопроект про «восстановление суверенитета Украины в сфере госуправления».

«Думаю, это своего рода сигнал. Сигнал директору НАБУ Артему Сытнику о том, чтобы он не сильно надеялся на помощь дяди Сэма… Ключевой подпоркой кресла Сытника является коллективный Запад в лице США и Великобритании - этот факт совершенно очевиден и для суверенного государства это нонсенс, когда руководитель силовой структуры является, так сказать, иноагентом…. Понятно, что до практической реализации этого намерения дело, скорее всего, не дойдет, но сам знак показателен», - считает эксперт.

В то же время он считает, что в целом у Украины еще есть шансы уменьшить влияние иностранных государство на внутренние дела. Но для этого нужна политическая воля.

«Шансы есть. Вопрос в другом, есть ли на это политическая воля и интерес состыковать эту политическую волю с интересами украинского политического и бизнес-бомонда. Потому что одна его часть длительное время была маргинальна по отношению к Москве, другая точно так же маргинальна по отношению к Западу», - отмечает эксперт.

Напомним, что ранее народный депутат Антон Поляков зарегистрировал в Верховный Раде законопроект про «восстановление суверенитета Украины в сфере госуправления». В случае его принятия иностранные государства, международные организации, а также финансируемые из-за рубежа общественные активисты не смогут больше влиять на государственную политику страны.

В частности, там предусмотрен запрет иностранцам занимать госдолжности в Украине, в том числе путем получения гражданства Украины, не отказываясь от другого гражданства. Также люди, получающим деньги из-за рубежа, не смогут финансировать в Украине политические кампании, СМИ и участвовать в управлении страной. Кроме того, иностранцам будет запрещено быть членами конкурсных комиссий и отбирать для Украины чиновников, судей и любых других служащих.

Кроме того, в тексте Декларации прописаны прямые запреты для Кабинета Министров и президента Украины на сотрудничество с международными организациями и грантовыми активистами.

Иностранных послов, которые будут вмешиваться во внутренние дела Украины, депутат предлагает объявлять персонами non grata.

Согласно документу, все законодательные нормы, которые ему противоречат, автоматически потеряют юридическую силу, а Кабмин будет обязан в трехмесячный срок подать соответствующие поправки в законодательство.

Поляков уверяет, что в случае поддержки его законопроекта, можно будет «прекратить практику внешнего вмешательства в управление страной».

НАБУ, Сытник, Золотарев, Поляков
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