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В Киево-Печерской лавре 25-26 сентября состоится благотворительная книжная ярмарка

10.09.2021 / 15:40
В Киево-Печерской лавре 25-26 сентября состоится благотворительная книжная ярмарка
Источник: Центр информации УПЦ
Все средства, собранные во время благотворительной акции, направят на строительство новых храмов

В Киево-Печерской лавре состоится благотворительная книжная ярмарка «Читай и созидай».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Телеграм благотворительного фонда «Фавор», ярмарка призвана помощь общинам Украинской Православной Церкви, которые пострадали от захватов храмов.

Поддержать благотворительную инициативу может каждый, пожертвовав книги для продажи на ярмарке. Книги можно приносить в храм святителя Николая Чудотворца до 23 сентября включительно по адресу: Киев, пер. Лабораторный, 16 (метро «Печерская»). Время приема - с 12. 00 до 18.00 с понедельника по субботу.

Организаторы просят, что бы книги относились к духовно-православной литературе (и имели благословение на издательство) или же к мировой классической литературе; были чистыми и в хорошем состоянии.

В программе благотворительной акции «Читай и созидай» планируется проведение книжной ярмарки, выставки икон «Украина - дом Пресвятой Богородицы» (копии 110 чудотворных и местночтимых икон Божией Матери, которые прославились чудесами на территории Украины, начиная с Х века и до наших дней); молебны; экскурсии по экспозиции икон.

Все средства, собранные во время благотворительной акции, направят на строительство новых храмов.

Контактный телефон организаторов: +38 066 186 88 76.

 

Источник: Inpress.ua
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