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В ЕС обновили список стран для ослабленного режима антиковидных ограничений при въезде

31.08.2021 / 17:52
Совет ЕС в очередной обновил в понедельник список стран и территорий, для въезда из которых в Евросоюз и страны Шенгенской зоны может быть применен ослабленный режим антиковидных ограничений.

"Критерии определения третьих стран, для которых необходимо отменить текущие ограничения на поездки охватывают эпидемиологическую ситуацию и общий ответ на COVID-19, а также надежность доступной информации и источников данных", - отмечается в коммюнике Совета ЕС.

В частности, из этого "льготного" списка исключены Израиль, Косово, Ливан, Черногория, Северная Македония и США. В нем остаются 18 стран и территорий, для въезда из которых в ЕС "государства-члены должны постепенно отменить ограничения на несущественные (в т.ч. туристические - ред.) поездки".

Это Албания, Армения, Австралия, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Япония, Иордания, Новая Зеландия, Катар, Молдавия, Саудовская Аравия, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Украина, Китай - при условии подтверждения взаимности.

Рекомендация Совета не является юридически обязательным документом. Власти стран-членов остаются несут ответственность за ее выполнение. Но "государство-член не может принять решение о снятии ограничений на поездки для третьих стран, не включенных в перечень, до тех пор, пока это не будет принято согласованным образом".

Источник

въезд, коронавирус, ЕС
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