ЕС обновил список "безопасных" стран, из которых разрешен въезд

Согласно решению, в список не добавили новых государств. В то же время из него вычеркнули Алжир.

Таким образом, с 31 июля странам-членам рекомендуется открыть границы для жителей 12 государств. Это Австралия, Канада, Грузия, Япония, Марокко, Новая Зеландия, Руанда, Южная Корея, Таиланд, Тунис, Уругвай, а также Китай при условии подтверждения взаимности.

Это означает, что въезд в ЕС в целом остается закрытым для граждан Украины, кроме отдельных категорий.

При пересмотре списка две недели назад ЕС исключил из него Сербию и Черногорию. Следующий пересмотр состоится через две недели.

Критерии определения третьих стран, жителям которых въезд в ЕС будет разрешен, включают, в частности, эпидемическую ситуацию и меры сдерживания коронавируса, такие как социальное дистанцирование, а также экономические и социальные аспекты.

Что касается эпидемической ситуации в третьих странах, для которых ограничения на въезд отменяются, то количество новых случаев COVID-19 за последние 14 дней и на 100 000 жителей должно быть близким к среднему показателю по ЕС или ниже.

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