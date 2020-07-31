Венедиктова взяла в советники Пискуна

Об этом сообщают информированный источник "Украинской правды" в ОГП, экс-генпрокурор Юрий Луценко в Facebook

Назначение Пискуна УП подтвердил источник. В то же время Луценко публикует фото самого приказа Венедиктовой от 27 июля. Он свидетельствует, что Пискун назначен вне штата на общественных началах.

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