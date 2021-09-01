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Лукашенко и Путин через несколько дней подпишут план интеграции России и Беларуси

01.09.2021 / 09:42
Пакет "дорожных карт" по интеграции планируется одобрить на встрече самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко и президента РФ Владимира Путина в Москве 9 сентября.

Об этом сообщает российский "Интерфакс", который цитирует посла Беларуси в РФ Владимира Семашко

Прямая речь: "9 сентября в Москве президенты встречаются, Союзное правительство - заседание будет, где будут подписаны эти все "дорожные карты" и общая карта углубления интеграции".

Напомним: 30 августа стало известно, что Лукашенко в первой декаде сентября планирует приехать в Россию с "рабочим визитом".

В марте 2021 Лукашенко заявил, что Беларусь и Россия не нуждаются в слиянии и создании единых органов управления.

В сентябре 2020 посол Беларуси в России Владимир Семашко заявил, что Беларусь и Россия возобновили обсуждение дорожных карт по интеграции в так называемое Союзное государство.

Источник

Путин, Лукашенко
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