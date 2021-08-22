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Митрополит Онуфрий рассказал, как нужно бороться с жизненными неурядицами

22.08.2021 / 20:45
Земную жизнь, как заметил Предстоятель, Святая Церковь сравнивает с морем, которое всегда волнуется, и его большие волны беспощадно ударяют нас

С жизненными неурядицами надо бороться любовью, верой и молитвой.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом Блаженнейший Митрополит Онуфрий сказал в проповеди.

«Жизненные неурядицы и неудобства, которые встречаем на земле, - это не то, чего надо бояться и изнывать из-за этого. Это то, против чего надо бороться любовью, верой и молитвой», - отметил Предстоятель и отметил, что бояться следует только Бога.

Блаженнейший также предостерег от воздействия колдунов и гадалок, которые как раз и нагоняют на человека непродуктивный страх.

По словам архипастыря, чтобы повлиять на человека, колдуны ведут себя неадекватно. Таким образом они заставляют человека бояться их и отвлекают от жизни в молитве и добрых делах. «А когда человек боится, то попадает в область лжи», - добавил владыка и призвал всегда помнить: «Бог изгоняет ложь с души человеческой».

Земную жизнь, как заметил Предстоятель, Святая Церковь сравнивает с морем, которое всегда волнуется, и его большие волны беспощадно ударяют нас.

Однако, как предостерег Митрополит Онуфрий, не нужно бояться «великим страхом этих волн, должны бояться Бога, имеющего власть над всеми творениями и в том числе над волнами житейскими».

«Тот человек, который так себя духовно настраивает, что боится только Бога, а больше ничего в мире не боится, носит на себе Божью благодать, которая укрепляет его, защищает и делает достойным вечного спасения на небе во Христе Иисусе Господе нашем», - подытожил владыка.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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