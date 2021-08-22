Митрополит Антоний рассказал, откуда появляются злоба и ненависть в обществе

Злоба – это главный маркер того, что делаем что-то неправильное.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на Ютуб канале «Витражи».

«Заметьте, сколько вокруг стало ненависти за последние годы. И если какие-то события, как гражданские нестроения и войны, еще можно понять в качестве источников взаимной злобы, то реакция на эпидемии и карантины уж совсем средневековая, в самом плохом смысле», — сказал митрополит Антоний.

Он призвал вспомнить историю, как некогда во времена чумы испуганные и не очень умные люди готовы были обвинить в заразе кого угодно и устроить погромы.

«Разве сейчас видим не такой же накал ненависти? И это на самом деле задевает всех представителей всех противоборствующих лагерей во всем, за что ни возьмись. И дело сейчас не в том, кто больше прав, а в том, что если сочишься злобой и ненавистью, вся твоя правота ничего не стоит в глазах Господа», — пояснил владыка.

Управделами УПЦ отметил, что «цель, которая оправдывает средства, а ещё нелюбовь к ближнему, проклятия, злорадство — это явно что-то не христианское. Во всяком случае, не в Православии».

Архиерей привел слова апостола Петра: «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш диавол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8).

«Многие наверняка помнят эту фразу, многие мнят себя избранными, но о кознях диавола вспоминают крайне редко. Особенно тогда, когда с пеной на устах отстаивают, казалось бы, правое дело. Именно на этом враг и подлавливает. Очень легко под предлогом всеобщего блага, спасения ближних и прочих великих целей не заметить собственного нездорового рвения, самоуверенности, самомнения и, как результат — злобы в отношении всех с нами, несогласных», — пояснил он.

Злоба – это главный маркер того, что делаем что-то неправильное, и об этом все время нужно напоминать, подчеркнул митрополит Антоний.

«Давайте оглянемся, сколько уже было инфоповодов, которые в свое время казались важнее всего и ради которых многие чуть ли не буквально готовы были вцепиться в горло ближнему. Сейчас даже странно вспоминать, что все это так сильно владело умами. Так же и сейчас — пройдет этот инфоповод, придет новый. А вот любовь к ближнему вернуть будет становиться все труднее», — подытожил архиерей.