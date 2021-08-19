В Запорожской области верующие УПЦ пройдут 30 км крестным ходом к чудотворной иконе «Всецарица»

В Запорожской области 30 августа верующие Украинской Православной Церкви пройдут крестным ходом с молитвой об онкобольных к чудотворной иконе Богородицы «Всецарица» в Свято-Елизаветинском монастыре.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«В последнее время онкологические заболевания стали настоящим бичом. У многих из нас есть близкие и знакомые, страдающие от этого страшного недуга. Многие обращаются ко мне лично и в наши храмы с просьбой помолиться об исцелении страдающих онкологическими заболеваниями разной степени тяжести, облегчении страданий болящих. Во всем мире особым почитанием пользуется икона Божией Матери «Всецарица», известная как врачевательница от этого недуга…Дорогие мои! Я приглашаю всех желающих и имеющих силы пройти 30 км между нашими женскими монастырями с молитвой ко Пресвятой Богородице, испрашивая у нее Материнского ходатайства пред Небесным Сыном, и своим паломническим трудом прославить Божию Матерь», - обратился митрополит Лука.

Крестный ход начнется 30 августа в Свято-Николаевском женском монастыре Запорожья, где в 7.00 начнется Божественная литургия, во время которой участники крестного хода и все желающие смогут причаститься Святых Христовых Таин.

После Божественной литургии верующие с иконами Богородицы «Всецарица», Запорожской «Самарская» («Новокайдакская») и молитвой пройдут до Свято-Елизаветинского женского монастыря, где паломников ждет встреча, ужин и ночлег.

31 августа, в день праздника иконы «Всецарица», в Свято-Елизаветинском монастыре в 8.00 начнется праздничная Божественная литургия.

«Давайте вместе совершим Крестный ход и обратимся к нашей Мамочке-Заступнице за благословением, испрашивая облегчения для себя, близких и всех, страдающих онкозаболеваниями и прочими недугами, ведь Матерь Божия всегда ходатайствует о нас пред своим Сыном - Господом нашим Иисусом Христом», - призвал митрополит Лука.

Преображение Господа явило апостолам и всему человечеству вершину духовного восхождения и цель жизни - преобразиться в единстве с Богом.

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал митрополит Антоний (Паканич).

«Вся наша жизнь состоит из череды преображений. С самого сотворения. Мы преображаемся из крошечной клетки в полноценного человека, из младенца в отрока, из отрока во взрослого человека. На протяжении всей жизни мы вольно и невольно преображаемся подражая тем или иным героям, кумирам. Живительная мощь преображения заложена в человеке. Внедрена в его природу. Это возможно одна из самых глубоких сил, движущих человеком. Преображение многоуровневое понятие. Преображая один уровень, выходишь на другой. И этот процесс бесконечен», - отметил митрополит Антоний.

Он подчеркнул, что наша вера тоже преображается со временем, ведь «если мы духовно возрастаем, ведем духовную жизнь, а не прикрываемся ею, то мы не можем не замечать изменений в своих отношениях с Господом и миром».

«Каждый день мы открываем что-то новое, вдохновляющее. Постепенно меняемся сами, а не стараемся изменить окружающий мир. Сознательно уходим от вредного и греховного, разрушающего нашу жизнь и все больше созерцаем, внутренне уходя от суеты и шума. Наша вера перестает быть показушной, а становится тихой, мирной», - сказал владыка.

По его словам, плодом внутреннего преображения истинной веры является умиротворенность.

«Умиротворение - грань блаженства, прикосновение Духа Божия, свет Божией благодати. Духовное преображение всегда ведет и к преображению земной жизни. Она наполняется светом и первозданной красотой. Душа стремится найти Бога. Потому что только в Нем возможно настоящее преображение, которое никогда не закончится, которое не имеет границ, не подвластно времени и доступно каждому смельчаку, подарившему свое сердце Господу», - заключил митрополит Антоний.