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В Украине отсутствие прививки против COVID-19 не является основанием для отказа в приеме ребенка на учебу – Минздрав

19.08.2021 / 16:50
Отсутствие прививки против COVID-19 не является основанием для отказа в приеме ребенка на учебу, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

"В настоящее время вакцинация детей от COVID-19 предусмотрена только в отдельных случаях", - отметили в ведомстве.

В Минздраве напомнили, что приказом от 17 июля утверждены рекомендации Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике о возможности вакцинации детей старше 12 лет вакциной Comirnaty от Pfizer-BioNTech.

В частности, учитывая имеющиеся научные исследования, рекомендации ВОЗ и соответствующие изменения в инструкции вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech, эту вакцину разрешено использовать в Украине для детей старше 12 лет в случае, если ребенок имеет высокие риски тяжелого течения и развития осложнений после COVID-19 из-за сопутствующих болезнией, для объединения семьи ребенок выезжает в страну, где для пересечения границы нужен сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19, или международное свидетельство о вакцинации, или он выезжает на обучение в страну, где для пересечения границы или для обучения необходим сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19 или международное свидетельство о вакцинации.

Кроме того, вакцинация детей от 12 лет допускается, если ребенок является участником международных спортивных соревнований или других мероприятий в стране, где для пересечения границы или для участия в мероприятии необходимо международное свидетельство о вакцинации или сертификат, подтверждающий вакцинацию против COVID-19, а также если ребенок приехал из другой страны, где получила первую дозу вакцины Comirnaty / Pfizer и имеет соответствующие подтверждающие документы.

Для получения вакцины родители детей 12-15 лет или сами дети в возрасте 16-17 лет обращаются к педиатру или семейному врачу ребенка.

В процессе вакцинации детям старше 12 лет вводят две дозы по 0,3 мл вакцины Comirnaty/Pfizer-BioNTech с интервалом в 21-28 дней. При этом в Минздрав подчеркивают необходимость соблюдать 14-дневный интервал между введением вакцины от COVID-19 и вакцины против других болезней, за исключением экстренной вакцинации.

Вакцинация детей с онкопатологией, переболевших COVID-19, должна проводиться независимо от срока, прошедшего после перенесенного COVID-19.

Приоритет в вакцинации против COVID-19 любой доступной вакциной имеют лица, постоянно проживающие вместе с маломобильным ребенком или ухаживающие за ним.

При наличии живой очереди в пункте или в центре вакцинации таким детям предоставляется приоритет.

Источник

коронавирус, вакцинация
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