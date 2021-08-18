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Епископ УПЦ рассказал о новом святом, который первым использовал телеграф

18.08.2021 / 14:20
Епископ УПЦ рассказал о новом святом, который первым использовал телеграф
Источник: Центр информации УПЦ
Епископ Иерофей был едва ли не первым в Российской империи «устроителем телеграфа», и его по праву можно считать одним из образованнейших людей современной ему эпохи

Епископ Иерофей (Лобачевский) был едва ли не первым в Российской империи «устроителем телеграфа».

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом епископ Виктор (Коцаба) написал в своем Телеграм.

17 августа Священный Синод УПЦ принял решение о причислении к лику местночтимых святых Ровенской епархии епископа Острожского Иерофея (Лобачевского), который родился 24 марта 1783 года в Ковеле (Волынская губерния), а упокоился 17 апреля 1871 года и был похоронен в Дерманском женском монастыре.

Епископ Виктор отметил, что это удивительный святой, жизнь которого может и должна стать примером.

«Будучи настоящим монахом, молитвенником, подвижником и прекрасным администратором, владыка все свое свободное время посвящал изучению иностранных трудов по естественным наукам. Он насобирал столько информации, что отдельный кабинет был наполнен различными достижениями, приобретенными за свой счет из-за границы. Кроме науки, владыка Иерофей был знатоком художественной литературы и имел великолепную библиотеку книг богословского, философского и исторического содержания», - рассказал архиерей.

Владыка добавил, что епископ Иерофей обладал выдающимися способностями в изучении иностранных языков, «он свободно владел латынью, греческим, французским, немецким, итальянским и английским языками».

По словам епископа Виктора, святой обращает внимание на себя еще и своим отношением к современным ему технологиям. Современник епископа Иерофея архимандрит Амвросий в своих воспоминаниях указывает, что владыка вел переписку с учеными иностранцами о распространении телеграфов. «Опыт сего изобретения я уже сделал у себя в Дермани - из своих комнат провел электричество на колокольню и экономию и разговариваю с кем имею надобность», - сказал епископ Иерофей архимандриту Амвросию.

«Другими словами, епископ Иерофей был едва ли не первым в Российской империи «устроителем телеграфа», и его по праву можно считать одним из образованнейших людей современной ему эпохи», - почеркнул епископ Виктор.

Источник: Inpress.ua
святой, УПЦ, Епископ Виктор
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