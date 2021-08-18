Войти | Зарегистрироваться
15:15

среда,
18 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

Более половины украинцев считает вредным для страны получение кредита от ЕС на основании ряда обязательств – соцопрос

18.08.2021 / 14:48
54,6% украинцев считают вредным получение Украиной кредита от ЕС в размере EUR1,2 млрд.

На основании обязательств разрешить огромные зарплаты для членов наблюдательных советов государственных компаний, в которые входит много иностранцев, отдать иностранцам возможность закупать лекарства для Украины, поставить одобренных людей во главе налоговой, таможни и судебной системы, свидетельствуют результаты мониторингового опроса населения Украины "Динамика социально-политических настроений и оценок населения Украины" Центра "Социальный мониторинг".

По данным исследования, презентованного в агентстве "Интерфакс-Украина" во вторник, 19,3% опрошенных считают это ни полезным, не вредным. 13% назвали это полезным, а 13,1% не ответили на вопрос.

75,5% опрошенных не поддерживают обязательства, которые взяла на себя украинская власть в договоренностях с Международным валютным фондом по введению рыночных цен на газ и тепло для населения. 14,7% - поддерживают инициативу, 9,8% - затруднились с ответом на вопрос.

82,7% указали, что не согласны с тем, чтобы украинская власть в рамках договоренностей с МВФ брала на себя обязательство по сокращению количества школ и учителей. Согласны с этим 9,4%, 7,9% - не ответили на вопрос.

65,8% респондентов отметили, что не согласны с тем, чтобы в рамках договоренностей с МВФ украинская власть брала на себя обязательства по продолжению реформы системы здравоохранения, известной как "Реформа Ульяны Супрун". Согласны на это 20,4% тех, кто принял участие в опросе, 13,8% - затруднились с ответом.

7,7% респондентов считают, что украинская власть в своей экономической политике полностью независима, 42,6% - "в каких-то вопросах - независима, в других - на нее влияют другие страны и международные организации", 42,8% - "полностью зависима от влияния других стран и международных организаций". Затруднились с ответом 6,9%.

15,2% ответили, что приглашение иностранных граждан на работу в украинские органы власти (Кабинет Министров, руководителями областей) и для управления украинскими государственными компаниями (Укрзализныця, Нафтогаз и т.д.) было полезным (15,2%). 28,4% указали, что "ни полезным, и ни вредным, 46,6% - вредным. 9,8% не ответили на вопрос.

Опрос проводился со 2 по 11 августа 2021 года, в нем приняло участие 3012 респондентов. Метод сбора информации - личное интервью по месту проживания респондента, стандартное отклонение - 1,1-1,9%.

Источник

опрос, кредит, ЕС
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
18 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.