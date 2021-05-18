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54% украинцев поддерживают вступление в ЕС, за НАТО - 48%

18.05.2021 / 13:54
Членство в Европейском Союзе готовы поддержать 54% украинцев, за вступление в НАТО - чуть меньше половины опрошенных.

Как сообщает "Европейская правда", таковы данные опроса Международного республиканского института (МРИ).

Отмечается, что как и с самого начала, с тех пор как МРИ исследует общественное мнение в Украине, последний опрос показывает стабильную поддержку членства Украины в ЕС и НАТО.

В целом 54% украинцев считают ЕС своим приоритетным международным экономическим блоком, в то время как только 20% решили бы присоединиться к возглавляемому Россией Евразийскому таможенному союзу.

Что касается НАТО, 48% украинцев поддерживают вступление в Альянс, в то время как 28% предпочитают не вступать в него.

"Такая решительная поддержка вступления в ЕС и НАТО вселяет надежду. Украинский народ знает, что развитые демократические страны - это успешные и надежные партнеры в обеспечении мира", - сказал Стивен Никс, региональный директор МРИ в Евразии.

Как сообщалось, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба не ожидает, что на саммите НАТО 14 июня будут принято решение о предоставлении Украине Плана действий по членству (ПДЧ), поскольку некоторые союзники не хотят провоцировать РФ.

На днях президент Владимир Зеленский подтвердил, что стратегическим курсом Украины является обретение полноправного членства Украины в Европейском Союзе и НАТО.

Источник

опрос, ЕС, НАТО
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