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Киев протестует в связи с незаконными обысками и задержаниями крымских татар во временно оккупированном Крыму

18.08.2021 / 14:17
Министерство иностранных дел Украины выражает решительный протест в связи с очередным рейдом незаконных обысков и задержаний жителей различных районов оккупированного Крыма 17 августа.

Соответствующее заявление украинских дипломатов было обнародовано 17 агуста.

"По имеющейся информации, после проведения в 4 часа утра обысков в домах крымских татар в Симферопольском и Бахчисарайском районах временно оккупированной РФ Автономной Республики Крым и в Балаклавском и Нахимовском районах города Севастополя, были незаконно задержаны пятеро граждан Украины, все - крымские татары: имам Раифа Февзиев и активисты Рустем Мурасов, Рустем Таиров, Джеббар Бекиров, Заур Абдуллаев", - говорится в заявлении.

В нем отмечается, что Российская Федерация в очередной раз "использует свой репрессивный аппарат для преследования и запугивания представителей нелояльно настроенного крымскотатарского народа, подавления свободы вероисповедания, вытеснения коренного народа - крымских татар из оккупированного полуострова".

Украинские дипломаты уточняют, что в соответствии с нормами международного права, Российская Федерация как государство-оккупант обязано немедленно прекратить политические репрессии против местного населения временно оккупированного ею Крымского полуострова.

"Российская Федерация должна также выполнить в полной мере положения резолюций ГА ООН 68/262 от 27 марта 2014 "Территориальная целостность Украины" и "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)" 2016-2020 гг. И Приказа Международного суда ООН по применению мер в рамках иска Украины против Российской Федерации о применении Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. Требуем от России немедленно освободить задержанных сегодня пять человек, а также всех незаконно удерживаемых ею граждан Украины", - подчеркивают в МИД Украины.

Там также призывают международное сообщество продолжить активную защиту прав и свобод жителей Крымского полуострова и усилить давление на РФ для прекращения ею грубых нарушений прав человека на территории временно оккупированной ею Автономной Республики Крым и города Севастополь, в частности в рамках инициированного Украиной нового международного формата - Крымская платформа.

"Рассматриваем указанные незаконные обыски и задержания как провокацию накануне инаугурации саммита Крымской платформы", - резюмируют украинские дипломаты.

Источник

татары, Крым
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