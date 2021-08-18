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Священник Константинопольского патриархата: Митрополит Онуфрий – Божий дар Украине

18.08.2021 / 13:50
Священник Константинопольского патриархата: Митрополит Онуфрий – Божий дар Украине
Источник: Центр информации УПЦ
В Украинской Православной Церкви сделали правильный выбор, избрав Предстоятелем не администратора, а настоящего молитвенника

Божий дар для Украинской Православной Церкви в это время иметь Митрополита-старца.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом сказал архимандрит Константинопольского патриархата Нил (Адези) в интервью на YouTube-канале Одесской епархии

Архимандрит Нил – известный в Европе ученый, профессор канонического права, раньше был монахом-афонитом и учеником старца Иосифа Ватопедского.

На вопрос о Предстоятеле УПЦ отец Нил рассказал, что монахи на Святой Горе Афон всегда поражались скромностью и смирением Блаженнейшего Митрополита Онуфрия.

«Я думаю, что это воистину Божий дар для Церкви Украины – в это время иметь Митрополита-старца», – отметил архимандрит.

Он подчеркнул, что в Украинской Православной Церкви сделали правильный выбор, избрав Предстоятелем не администратора, а настоящего молитвенника.

«Если мы будем избирать стратегов, политиков, а не молитвенников, то мы таким образом будем способствовать разрушению Церкви», – уверен архимандрит Нил.

Источник: Inpress.ua
УПЦ, митрополит Онуфрий
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