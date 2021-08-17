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В порту "Южный" выявили партию кокаина на $10 млн

17.08.2021 / 17:16
В Одесской области правоохранители выявили партию кокаина, которая прибыла в порт "Южный" на контейнеровозе из Эквадора, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Правоохранители обнаружили скрытое от таможенного контроля наркотическое средство "кокаин", контрабандно перемещенное в Украину. Наркотик прибыл из Республики Эквадор через контейнерный терминал одного из портовых операторов в технологических полостях морских рефрижераторных контейнеров с грузом бананов в 50 брикетах весом брутто около 60 кг", - указывается в сообщении.

Стоимость изъятой партии кокаина на "черном рынке" составляет ориентировочно $10 млн.

Проводятся следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению преступления, привлечение их к уголовной ответственности и предупреждение совершения новых преступлений.

Также проверяется причастность к контрабанде очередной партии наркотика задержанных ранее трех членов международной преступной группировки - граждан Албании, Румынии и Украины.

Как сообщалось, 9 августа Служба безопасности Украины заблокировала контрабандный канал транзитной переправки наркотиков из Латинской Америки в Евросоюз. В ходе спецоперации в Одессе задержаны трое соорганизаторов наркобизнеса. По данным Интерпола, задержанные причастны к деятельности одной из крупнейших в мире преступных организаций "Ндрангета".

Источник

кокаин, СБУ
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