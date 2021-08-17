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Миллионы долларов иностранных доноров на судебную реформу оседают в карманах соросят

17.08.2021 / 17:41
На судебную реформу из года в год уходят миллионы долларов иностранных доноров, а результата нет.

Об этом говорится в материале "Миллионы в «трубу»: США и ЕС вложили деньги в судебную реформу, но результатом недовольны", опубликованном в "Судебно-юридической газете"

"25 миллионов долларов США на «предоставление поддержки в создании условий для независимой, подотчетной и эффективной системы правосудия, которая поддерживает верховенство права». Более 15 млн евро – на обеспечение «равного доступа для всех к правосудию». Почти 30,5 млн долларов США – на «уменьшение коррупции», 5,8 миллионов канадских долларов – на «повышение компетентности судебных органов», несколько миллионов евро – на «усиление инклюзивности и транспарентности» судебной системы и т. п. и т. д... " – говорится в публикации.

"При этом сами же США как в составе «Большой семерки» (G7), так и единолично, очевидно, не удовлетворены результатом – судя по требованиям провести в Украине очередную судебную реформу. Таким образом, не совсем ясно, на что же именно ушли эти миллионы долларов", - обращает внимание автор статьи.

Служители Фемиды считают, что скорее всего, гранты тратят представители доноров в Украине, информирует телеграмм-канал "Под мантией".  "Как видим, на судебную власть тратят миллионы долларов, внедряются все хотелки, а им все не нравится. Может, причина в том, что все гранты осваивают соросята и представители доноров в Украине?" – задаются вопросом судьи.

"Пора бы уже провести ревизию этих всех грантов и их получателей. Для нас будут очень любопытные результаты. Мы же знаем, что никто из координаторов грантов не хочет покидать Украину", -

судебная реформа, соросята
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