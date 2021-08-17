В Минздраве рассказали, когда в Украине могут ввести ограничения для невакцинированных граждан

Об этом шла речь в интервью главного санитарного врача Игоря Кузина "Укринформу".

"По крайней мере мы должны дойти до отметки в 50% вакцинированного населения и уже после того внедрять какие-то мотивационные стимулы, чтобы они (люди – ред.) пришли в пункты вакцинации, или регулировать вопросы доступа к каким-то публичных мероприятий, или регулировать пользование общественными услугами", - сказал главный санитарный врач.

Кузин отметил, что на данный момент Минздрав планируют стимулировать только работников критической инфраструктуры.

"Речь идет о работниках транспорта, медицинских работников, и мы сейчас обсуждаем вопрос о невозможности работы общежитий, если там недостаточное количество вакцинированных людей. Мы сталкивались с большим количеством вспышек, которые регистрировались именно в общежитиях", - рассказал Кузин.

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