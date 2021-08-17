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Главы Поместных Церквей поздравили Предстоятеля УПЦ c годовщиной интронизации

17.08.2021 / 16:30
Главы Поместных Церквей поздравили Предстоятеля УПЦ c годовщиной интронизации
Источник: Центр информации УПЦ
Глава РПЦ молитвенно пожелал Блаженнейшему «крепости сил, обильной помощи свыше и преуспеяния в дальнейшем служении»

Предстоятели и иерархи Поместных Православных Церквей поздравили Предстоятеля Украинской Православной Церкви с 7-летней годовщиной со дня интронизации на кафедру Киевских Митрополитов.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, 17 августа Предстоятели и иерархи Поместных Православных Церквей присылают поздравления Блаженнейшему Митрополиту Онуфрию по случаю годовщины его интронизации.

Предстоятель Русской Православной Церкви Патриарх Кирилл поздравил Блаженнейшего «с очередной годовщиной восшествия на древнюю кафедру митрополитов Киевских», и отметил, что Митрополит Онуфрий, изволением Святого Духа и избранием Собора епископов Украинской Православной Церкви, был призван к Предстоятельскому служению, сопряженному с нелегкими трудами и большой ответственностью за судьбы миллионов христиан, вверенных его отеческому попечению.

«Все эти годы, Вы мужественно противостоите различным попыткам изменить веками сложившийся канонический строй, неустанно заботитесь о развитии епархиальной и приходской жизни, призываете людей следовать евангельским заветам», – написал Патриарх Кирилл.

Глава РПЦ молитвенно пожелал Блаженнейшему «крепости сил, обильной помощи свыше и преуспеяния в дальнейшем служении».

Предстоятель Польской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Савва поздравил Блаженнейшего Онуфрия с седьмой годовщиной вступления на престол митрополитов Киевских и всея Украины, и обратился с молитвой ко Господу, «чтобы подавал Вам Свое всемогущее благословение побеждать любого рода трудности, поступающих от своих и чужих, которые мешают в сохранении единства Святой Церкви и украинского народа».

В своем поздравительном адресе Предстоятель Православной Церкви Чешских Земель и Словакии Блаженнейший Митрополит Ростислав отметил, что Митрополит Онуфрий стал наследником трудов «блаженно почившего предшественника – митрополита Владимира (Сабодана)» и с присущим ему настоящим монашеским смирением, глубокой пастырской мудростью и непререкаемым авторитетом, продолжает его святые труды.

«В этот день радости для всей полноты Украинской Православной Церкви, молитвенно желаю неисчерпаемой помощи Божией в благословенных Предстоятельских трудах молитвами и заступничеством всех преподобных отцов Киево-Печерских!», – написал Митрополит Ростислав.

Блаженнейший Архиепископ Вашингтонский, Митрополит всей Америки и Канады Тихон отметил, что служение Блаженнейшего Онуфрия в качестве Предстоятеля Украинской Православной Церкви «в удержании канонического порядка перед лицом разделений и схизм, которые в последние годы очень остро ощущались в Украине, было мужественным и решительным».

«Вы ведете паству Украинской Церкви с любовью, терпением, смирением и молитвой. Эти духовные качества, которые Вы олицетворяете так обильно, заслужили Вам любовь и уважение многих людей как в Вашей стране, так и по всему миру», – сказал Предстоятель ПЦА.

Источник: Inpress.ua
упц, патриарх кирилл, митрополит Онуфрий, Поместные Церкви
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