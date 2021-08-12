Одесская епархия УПЦ присоединилась к флешмобу против визита патриарха Варфоломея в Украину

Верующие Одесской епархии Украинской Православной Церкви присоединились к флешмобу «Варфоломей, мы тебя не звали» против визита Константинопольского патриарха Варфоломея в Украину.

Как сообщает Центр информации УПЦ, видеообращение верующих и духовенства Одесской епархии опубликовано на Ютуб.

«Стоя на знаменитой Потемкинской лестнице города-героя Одессы, где справа от верующих находится замечательный Стамбульский парк, слева - Греческий парк, а прямо по курсу, на противоположном берегу Чёрного моря стоит величественный город Стамбул, в прошлом, легендарный славный город Константинополь, который трагически пал в 1453 году, массово передают патриарху Варфоломею, что его не ждут в Украине», - отметили верующие.

Православные одесситы призвали патриарха Варфоломея отменить свой визит на торжества в День Независимости Украины.

«Мы, православные, просим Вас не приезжать сюда, на нашу землю. Потому, что в связи с Вашими неразумными решениями, вы посеяли вражду, ненависть. Люди льют слезы на нашей земле. Если Вы себя называете «отцом мира», мы просим Вас сохранить мир в нашей стране», - обратились верующие.

Как сообщалось ранее, в храмах Запорожской епархии Украинской Православной Церкви инициировали флешмоб «Варфоломей, мы тебя не звали» против визита Константинопольского патриарха Варфоломея в Украину. Флешмоб проходит в социальных сетях с хештегом #СТОПВАРФОЛОМЕЙ.

Присоединиться к флешмобу и выразить свое мнение относительно визита Константинопольского патриарха приглашают и верующих из других епархий УПЦ.