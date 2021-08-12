Войти | Зарегистрироваться
13:15

четверг,
12 августа
Онлайн
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Страна
"Лямбда": что известно о новом штамме коронавируса
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
Жизнь
Вакцина от COVID-19 в таблетках? В ближайшее время!
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Общество

В Запорожской области освящен новый храм УПЦ в честь равноапостольного князя Владимира

12.08.2021 / 12:15
В Запорожской области освящен новый храм УПЦ в честь равноапостольного князя Владимира
Источник: Центр информации УПЦ
На праздничном богослужении присутствовали представители власти, благодетели, прихожане и гости храма

В Запорожской области освящен новый храм Украинской Православной Церкви в честь равноапостольного великого князя Владимира в селе Константиновка.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Бердянской епархии, чин освящения храма совершил архиепископ Ефрем.

Иерарху сослужили регент Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрит Поликарп (Линенко), духовенство Бердянской епархии и настоятель храма, благочинный Пологовского округа протоиерей Андрей Столярчук.

На малом входе, по благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, за усердные труды во благо Святой Церкви протоиерей Андрей был удостоен высокой священнической награды – права совершать Божественную литургию с отверстыми Царскими вратами до молитвы «Отче наш».

На праздничном богослужении присутствовали представители власти, благодетели, прихожане и гости храма.

Архиерей поздравил настоятеля и прихожан с историческим для их села событием и вручил благодетелям и строителям храма церковные награды. Тех, кто оказывал посильную помощь в строительстве и украшении церкви, наградили архиерейскими грамотами.

 

Источник: Inpress.ua
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 августа
11 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.