Украина ужесточает правила въезда - при пересечении границы необходимо сдавать COVID-тест

Об этом в Фейсбуке написал председатель Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования, народный депутат от парламентской фракции "Слуга народа" Михаил Радуцкий.

"На этой неделе начнут действовать новые правила пересечения границы. Чтобы минимизировать риски распространения мутации коронавируса, украинцы и иностранцы будут сдавать тест при въезде в страну. Исключение - граждане Украины, которые сделали хотя бы одну прививку от «ковида», и жители других стран с «сертификатами». Для невакцинированных (вакцинами, одобренными ВОЗ) путешествующих из России и Индии, если находились в стране более 7 дней, обязательно самоизоляция", - говорится в сообщении.

По словам Радуцкого, новые правила более чем лояльны. Например, в Израиле, где вакцинировано 60% населения, с 30 июля вообще запрещено путешествовать в страны «красной» зоны - Аргентину, Бразилию, ЮАР, Индию, Россию, Мексику, Беларусь, Узбекистан, Испанию, Великобританию, Грузию, Кипр и Турцию. Все пассажиры, прибывшие в Израиль, обязаны пройти тестирование. За отказ сдать тест - штраф в размере $1,2 тыс. Невакцинированные пассажиры даже при наличии отрицательного теста должны неделю просидеть на самоизоляции, а потом сдать второй тест. Также власти страны решили вернуть «зеленые паспорта» (израильские сертификаты вакцинации). Посещение массовых мероприятий, ресторанов, фитнес-клубов, синагоги без этого документа запрещено.

"Украина впоследствии также будет вынуждена вводить ограничения для невакцинированных граждан. Минздрав уже анонсировал, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации работать будут школы, где вакцинировано не менее 80% учителей (в настоящее время привита только половина педагогов от общего количества)", - отметил Радуцкий.

По мнению депутата, аналогичные ограничения логично ввести для транспортников, предприятий общественного питания и коммерческих или коммунальных структур, сотрудники которых непосредственно контактируют с населением.

"Больной водитель маршрутки инфицирует никак не меньше людей, чем учитель. Мы в Украине не говорим об обязательной вакцинации, никто не имеет права заставлять человека вакцинироваться. Но вполне справедливо требовать, чтобы работу, которая предполагает контакт с большим количеством людей, исполняли вакцинированные сотрудники", - подчеркнул Радуцкий.

Он отметил, что еще месяц назад в Украине был дефицит препаратов для прививки. Но на позапрошлой неделе страна получила более 2 млн вакцин, на прошлой неделе более 2.5 млн. Вакцинация открыта для всех желающих. Предприятиям предлагаем подавать заявку, заказывать мобильную бригаду и вакцинировать сотрудников прямо на рабочем месте.

"Поэтому теперь каждый решает сам - досуг и полноценная работа или вынужденные ограничения на время очередной волны коронавируса", - подчеркнул председатель Комитета.

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