Расстрел Майдана: суд разрешил заочное расследование в отношении Януковича

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования в отношении бывшего Президента в уголовном производстве по фактам организации ряда тяжких и особо тяжких насильственных преступлений, в том числе умышленных убийств, совершенных в отношении митингующих в феврале 2014 года в центральной части Киева - на Майдане Незалежности и прилегающих улицах.

Поскольку экс-президент скрывается от органов следствия и суда на территории государства-агрессора Российской Федерации, такое решение суда дает право стороне обвинения на проведение досудебного расследования в отношении него в его отсутствие (in absentia).

"По данным следствия, бывший глава государства, желая прекратить массовые акции протеста, которые ставили под угрозу его пребывание у власти, используя имеющиеся полномочия Президента Украины, действуя в составе организованной группы совместно с бывшими главой СБУ и министром внутренних дел, не позднее 18 февраля 2014 года организовал применение сотрудниками правоохранительных органов без соответствующих оснований и с нарушением норм действующего законодательства специальных средств, военной техники, огнестрельного оружия для силового противодействия и разгона демонстрантов. Такие действия привели к массовым жертвам среди митингующих в центральной части г. Киева с 18 по 20 февраля 2014 года, в том числе к противоправному причинению смерти 62 лицам", - говорится в сообщении.

Подозреваемому инкриминируют организацию в составе преступной группировки, в которую входили бывшие руководители правоохранительных органов и другие бывшие чиновники, с 18 по 20 февраля 2014 года незаконное препятствование проведению собраний, митингов, шествий и демонстраций, превышение сотрудниками правоохранительных органов власти и служебных полномочий, умышленных убийств и законченных покушений на убийства, причинение умышленных тяжких телесных повреждений, а также организацию террористического акта (ч. 3 ст. 28, ст. 340; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 365; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27 п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 15 п . п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 121; ч. 3 ст.258 Уголовного кодекса Украины).

Напомним, 28 июля НАБУ и САП подали в Высший антикоррупционный суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей Януковичу и его сыну.

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