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Радуцкий о ситуации с Covid-19: скорее всего, это вторая волна

26.08.2020 / 12:17
Председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации и нардеп от "Слуги народа" Михаил Радуцкий считает, что в Украине началась вторая волна епидемит Covid-19, но надеется, что Украина с ней справится.

"Скорее всего, это вторая волна (коронавируса - ред.). Официально ВОЗ еще не считает это второй волной, но такие страны как Франция, Испания, Бельгия уже считают, что началась вторая волна", - сказал он журналистам перед внеочередным заседанием Верховной Рады 25 августа.

Отвечая на вопрос, что необходимо делать с карантинными мероприятиями в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации, в частности с открытием учебных заведений, Радуцкий отметил, что было бы хорошо, если бы удалось уменьшить количество детей в классах, например, путем введения посменного обучения.

"Как показала практика, система здравоохранения выдержала краш-тест весной, а более развитые страны, с нормальными системами здравоохранения, справились хуже, чем Украина. Поэтому надеюсь, что со второй волной мы справимся", - заявил депутат.

Источник

коронавирус, Радуцкий
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