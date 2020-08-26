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НАБУ готовит очередные обыски у судей Окружного админсуда - там готовы и ждут

26.08.2020 / 11:19
Национальное антикоррупционное бюро Украины готовит очередные обыски у судей Окружного админсуда Киева. Их целью является попытка надавить на членов Высшего совета правосудия, который 1 сентября должен принять решение об отстранении судей от должностей.

Как пишут Украинские новости, об этом у себя в Facebook написал глава ОАСК Павел Вовк.

"Мы снова ждем гостей из НАБУ. Обвинения против нас абсурдны, материалы дела сфальсифицированы, доказательства ненадлежащие, квалификация странная. Это нивелирует судебную перспективу данной громкой имитации бурной деятельности. А когда фальсификация доказательств и запугивание не приносят ожидаемых результатов, в запасе у НАБУ всегда остается несколько известных всем методов давления - проведение обысков и громкий пиар", - написал судья.

Он напомнил, что 1 сентября Высший совет правосудия рассмотрит представления прокуратуры об отстранении судей ОАСК от должности.

"Поэтому Сытнику (директору НАБУ - Ред.) важно сейчас поднять волну истерии в СМИ, создать соответствующий фон. Его, как нам стало известно, будут создавать по старой схеме - обыск и голословные обвинения. Последние, как обычно, будут разгонять в СМИ прикормленные блогеры и журналисты. Те самые, которые финансируются "донорами" и "партнерами" и никогда не видят нарушений в действиях НАБУ, и всегда пишут какие они молодцы", - написал Вовк, отметив, что судьи готовы к обыскам.

"Знаем и проходили. Готовы и ждем. Большая просьба к сотрудникам НАБУ - не ломать двери и не срывать замки. Вам всегда рады, всё готово к осмотру. Можете даже попытаться что-то подбросить, хотя вряд ли это вам чем-то поможет", - написал глава ОАСК.

В то же время он пригрозил ответственностью сотрудникам НАБУ в случае, если те допустят какие-то нарушения.

"Каждая фальсификация, превышение полномочий, незаконное распоряжение, и каждая ложная буква обязательно превратятся в реальные уголовные дела. В этом вопросе мы также будем идти до конца и добиваться того, чтобы выполнялся закон, а не задачи отдельных дискредитировавших себя персоналий", - написал глава ОАСК.

НАБУ, обыски, Вовк, ОАСК
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