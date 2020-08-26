Тимошенко до сих пор в тяжелом состоянии: получает интенсивную терапию от коронавируса

Об этом сообщила пресс-секретарь Тимошенко Марина Сорока в Facebook

Прямая речь: "К сожалению, хороших новостей пока нет. Состояние Юлии Владимировны остается тяжелым... Со вчерашнего вечера она получает интенсивный курс терапии, согласно протоколу лечения COVID".

Напомним, 23 августа стало известно, что лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заразилась COVID-19 и находится в тяжелом состоянии.

В СМИ также появилась информация, что кроме Тимошенко, коронавирус выявили у ее дочери Евгении с мужем Артуром Чечеткиным, однако представители лидера "Батькивщины" об этом не сообщают.

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