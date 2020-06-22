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У Зеленского не хотят усиливать карантин, но не исключают такого варианта

22.06.2020 / 15:23
Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил, что у президента не хотят возвращаться к карантину и будут пытаться различными методами объяснить опасность коронавируса.

Об этом Тимошенко заявил в эфире телеканала "Украина 24"

Прямая речь: "Сегодня был очень жесткий разговор у президента с правоохранительными органами, с премьером, с Министерством здравоохранения. Мы говорили о том, чтобы все сейчас объединились для того, чтобы объяснить людям, в некоторых случаях это будет бить по карману (штрафы – ред.).

Мы не хотели бы снова усиливать карантин, потому что это удар и по экономике, и по людям, но такая мера не исключается".

Тимошенко добавил, что президент дал задание правоохранителям усилить проверку соблюдения карантина. В ближайшие дни, утверждают в Офисе президента, граждане увидят как будут работать правоохранительные органы.

Напомним: премьер-министр Денис Шмыгаль дал поручение министру внутренних дел Арсену Авакову обеспечить усиленный контроль силами Национальной полиции за соблюдением гражданами и учреждениями противоэпидемических правил.

Кабмин опубликовал постановление о продлении до 31 июля действия адаптивного карантина с целью предотвращения распространения коронавируса.

Источник

коронавирус, карантин, Тимошенко, Зеленский
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