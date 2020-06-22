«Причастие» онлайн - литургический эксперимент или предательское отступление?

Пандемия коронавируса внесла свои изменения почти во все сферы, в том числе - и в церковную жизнь. Кабинет министров продолжил действие адаптивного карантина до 31 июля и при условии соблюдения карантинных требований верующие могут посещать богослужения. При этом социальная дистанция между верующими должна быть не менее полутора метров. В то же время Кабмин предупреждает о том, что на основе оценки эпидситуации может закрыть храмы и вернуть ограничения на присутствие во время богослужений - до 10 человек.

В период закрытия храмов на карантин многие Церкви ввели онлайн-трасляции богослужений, а некоторые - перевели в виртуальный режим и главное церковное Таинство - Евхаристию.

В Украине особый резонанс вызвал литургический эксперимент священников Православной Церкви Украины, которые совершили онлайн-причастие верующих по видеосвязи. При этом признать такое «таинство» не осмелились даже внутри самой церковной структуры...

Инициатива психоаналитика в литургической практике

11 мая настоятель запорожской общины Веры, Надежды, Любви и матери их Софии Православной Церкви Украины Игорь Савва (бывший священник УПЦ, запрещенный в служении), сообщил на своей странице в Фейсбук об опыте проведения причастия через видеосвязь.

При этом он отметил, что литургия совершалась с помощью программы для видеоконференций Hangouts. Каждый из участников видеоконференции приготовил перед монитором хлеб, вино и воду. Каждый из участников "причастился" онлайн.

На подобные действия последовала бурная реакция, причем как извне, так и внутри самой конфессии.

Сам Вайсбурд заявил об "исключительно положительном опыте" и попросил найти спонсоров для трансляции в Zoom.

Впрочем, на регулярную основу онлайн-причастие так и не было поставлено. Реакция от руководства ПЦУ последовала незамедлительно - 12 мая иерея Дмитрия Вайсбурда исключили из штата клириков Черкасской епархии (однако не запретили его в служении).

Что касается Игоря Саввы, то руководство ПЦУ поспешило от него откреститься.

"Священник Игорь Савва из Запорожья, который почему-то единолично решил проводить подобные эксперименты - не принадлежит ни к Запорожской епархии ПЦУ (по месту жительства), ни к Переяславской епархии ПЦУ", - написал на своей странице в Фейсбук представитель ПЦУ Евстратий Зоря.

На странице у самого Игоря Саввы четко указано, что он является священником именно Православной Церкви Украины, а кроме того – психоаналитиком Международного институт психоанализа и системного консультирования, а также изучает психоанализ в Юго-Восточном институте психоанализа.

Такое увлечение священника психоанализом невольно наталкивает на сравнение его с психотерапевтом Кашпировским, который также проводил свои сеансы через телевизор. Кстати, прием клиентов психоаналитик Савва проводит... в своем же храме.

Что касается конфессии священника Игоря Саввы, то указ о его принятии в ПЦУ Переяслав-Хмельницкий митрополит Александр Драбинко подписал еще 18 января 2019 года. И довольно странно, что Евстратий Зоря ничего об этом не вспомнил, открещиваясь от своего клирика.

При этом священник Игорь Савва, который то ли является, то ли не является клириком ПЦУ, продолжил совершать литургии онлайн, но об онлайн-евхаристии уже помалкивал.

"Литургическое творчество" и "порочные богослужения"

Онлайн-"причастие" вызвало широкий общественный резонанс, который стали активно обсуждать и в СМИ.

Спикер ПЦУ Георгий Коваленко, комментируя инициативу, выступает за "дискуссии и литургическое творчество".

"Я предлагаю не противопоставлять друг другу, а разделять - традиционные формы богослужений, трансляции богослужений и онлайн-богослужения. Первое уже сформировано и никуда не исчезнет, а вот второе и третье - это то, что будет развиваться, и требует творчества, изучения и обсуждения. И хорошо, что этот процесс уже начался", - отметил протоиерей Георгий Коваленко.

Священник ПЦУ Виталий Эйсмонт трактует по-своему, заявляя, что онлайн-евхаристия возможна в отдельных случаях, поскольку "православная традиция не отрицает возможности пользования современными средствами коммуникации для своих целей".

На страже церковных канонов

В то же время, в Украинской Православной Церкви изначально осуждали саму идею "причастия"-онлайн. С первых дней карантина УПЦ призывала верующих соблюдать все санитарные нормы и дистанции, проводить богослужения на открытом воздухе, а в храмах прихожанам бесплатно раздавали защитные средства и антисептики.

"Мы обеспечиваем людей масками, если это необходимо, но есть границы, где мы не можем уступить, согласиться с теми силами, которые убеждают нас, что через Евхаристию можно заразиться. Если человек так считает, он просто неверующий. И наоборот, если он неверующий изначально и предлагает нам эту позицию принять, то он борется с нами таким способом, борется с православным христианским сознанием", - отмечал еще в апреле управляющий делами УПЦ митрополит Антоний.

Многие из сфер церковной жизни на карантине в УПЦ перевели в онлайн - так Церковь начала проводить Zoom-конференции, перешло в интернет-формат все обучение, почти во всех крупных храмах и монастырях по всей Украине была организована интернет-трансляция богослужений и заказ поминовения через интернет. Однако в УПЦ однозначно не приняли "виртуализацию" главного христианского Таинства.

"С чем никогда нельзя соглашаться, так это с виртуальным «онлайн-причастием". Любому живому существу недостаточно только мысли о воздухе - эта мысль не спасет его от удушья. Ему необходимо по-настоящему дышать, чтобы жить. Так же человеку недостаточно только воспоминаний о Христе. Ему нужен сам Христос", - подчеркнул епископ Барышевский Виктор.

Русская Православная Церковь также категорически выступила против "онлайн-причастия", более того - сравнила подобные действия с проходившими некогда в СССР сеансами целителей Аллана Чумака и Анатолия Кашпировского, которые "заряжали" воду через телевизор.

"Если так называемые священники этой Церкви совершают подобного рода обряды, это лишь свидетельствует о том, что происходит внутри самой псевдоцерковной структуры", - заявил глава отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Он также подчеркнул, что "все подобного рода магические практики Церковью отвергаются и осуждаются".

Прокомментировал онлайн-"причастие" ПЦУ и глава Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Русской Православной Церкви Владимир Легойда, который особо отметил личность Игоря Саввы в данном "литургическом прорыве".

"Самое печальное, что все это проделывает не какой-нибудь доморощенный самосвят, а бывший протоиерей канонической Церкви, ранее окончивший Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет и преподававший на курсах священнослужителей Запорожской Епархии УПЦ, - одним словом, человек, который понимает всю богословскую абсурдность своей затеи. Не говоря уж о том, что никакие «таинства» в раскольничьем сообществе не действительны в принципе", - отметил Легойда.

Западная практика и инициатива Фанара

В Украинской греко-католической Церкви с началом жесткого карантина вопрос о причастии решили по-своему. УГКЦ просто освободила своих верующих от Евхаристии. При этом глава Украинской греко-католической Церкви Святослав Шевчук призвал верующих не настаивать на причастии в условиях эпидемии коронавируса, и "исповедоваться только при опасности для жизни".

А Константинопольский Патриархат предложил обсудить вопрос о причастии в эпоху пандемии - соответствующее письмо Патриарх Варфоломей направил Поместным Православным Церквям в начале июня.

Патриарх Варфоломей пишет, что ввиду таких условий "хотел бы выслушать братские рассуждения и мысли, чтобы вместе продвинуться вперед в пастырском подходе к спорам об установившемся способе передачи Божественной Евхаристии".

Константинопольский Патриарх не уточняет, каким образом хотел бы выслушать "братские рассуждения", однако эксперты считают, что таким образом Фанар делает первые попытки к легализации онлайн-причастия.

Ряд западных Евангельских и Баптистских Церквей также заявили о невозможности "причастия"-онлайн, другие - полностью ее поддержали.

"Именно отсутствие достаточной богословской аргументации "против" привело к тому, что исторические Протестантские Церкви – кроме связанных иерархией англикан и фактически лишенных сакраментологии евангеликов - вскоре после закрытия храмов в той или иной степени признали возможность использования интернет-связи для совершения Евхаристии. Объединенная Методистская Церковь в Америке оставила этот вопрос на усмотрение отдельных епископов. Некоторые из них не просто приветствовали эту практику, но и опубликовали руководства по совершению Евхаристии через интернет. Объединенная Церковь Канады также издала прямые указания по данной практике.

Пресвитерианская Церковь (США), изначально запретившая совершать Евхаристию через интернет, уже в конце марта пересмотрела свое решение", - отметил в своей статье богослов Василий Чернов.

Еще в марте начали применять практику причастия онлайн российские протестанты. По словам заместителя начальствующего епископа Российского объединенного Союза христиан веры евангельской епископа Константина Бендаса, подобная практика позволяет прихожанам оставаться дома и избегать скопления людей.

"Здесь - условно говоря, в студии, в церковном здании - несколько священников совершали причастие перед камерой, а также заранее были предупреждены и подготовились люди дома. И они тоже - синхронно, скажем так - в одно и то же время также совместно молились, и перед экраном компьютера или телевизора вместе совершали причастие", - рассказал Бендас.

Практику российских "коллег" не поддержали в Украинской Церкви Христиан Веры Евангельской, разрешив своим верующим отложить причастие на время карантина, при этом заменить евхаристию усиленными молитвами. А глава Церкви Михайло Паночко отметил, что не стоит проводить причастие онлайн, поскольку "один будет брать такой хлеб и вино, кто-то - другой хлеб и вино, это все будет нивелировать главную суть причастия".

Постскриптум

Через месяц после скандала с онлайн-"причастием" Дмитрий Вайсбурд подвел итоги данного "литургического прорыва". В своей статье он сравнил литургию с... банковской карточкой (!), и посоветовал противникам новых технологий отказаться от безналичного расчета.

"Тем, кто считает, что литургия-онлайн - это "недоразумение и профанация", поскольку объединяет людей иллюзорно и виртуально, а не на самом деле, рекомендую в таком случае отказаться и от виртуальных денег и перейти исключительно на наличные. Отвергать возможность общения с помощью гаджетов, но при этом не брезговать использовать их же для финансовых расчетов – это, по меньшей мере, нелогично" - высказался бывший священник.

Более того, Вайсбурд заявил, что иконостас является «препятствием» для общения прихожан храма со священнослужителями, поскольку отделяет их от алтаря.

"В режиме видеоконференции мы можем видеть и слышать друг друга гораздо лучше, чем стоящие в храме видят и слышат то, что происходит в алтаре. В этом смысле иконостас является гораздо более существенным препятствием для полноценного общения, чем интернет", - написал он.

В контексте "литургических экспериментов" священников ПЦУ заявление о том, что иконостас мешает проведению богослужений, звучит как некий "анонс" - возможно, в скором времени сторонники данной церковной структуры предложат отказаться и от иконостасов в своих храмах.

По материалам Подробности