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В Минздраве объяснил, нужны ли маски на пляже

22.06.2020 / 14:52
Министерство здравоохранения позволяет не носить защитные маски на пляжах при условии соблюдения социальной дистанции минимум в полтора метра.

Об этом шла речь на брифинге главы Минздрава Максима Степанова

Прямая речь: "Если мы говорим о пляжах, то дистанция между гражданами должна быть не менее 1,5 метра друг от друга. В таком случае ношение масок, так как мы говорим, что это пребывание на воздухе, не является обязательным".

По его словам, маски нужны в помещениях и местах с большим скоплением людей, где невозможно придерживаться дистанции.

Напомним: 19 июня в Киеве открыли для купания пляжи.

19 июня в Украине зафиксировали еще 841 человека с Covid-19 (на 80 случаев меньше, чем днем ​​ранее) и 9 смертей от коронавируса.

Источник

пляж, коронавирус, маски, Covid-19
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