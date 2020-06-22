Войти | Зарегистрироваться
15:55

понедельник,
22 июня
Онлайн
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Жизнь
Какие продукты полезнее есть натощак, а каких стоит избегать на голодный желудок
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
Жизнь
Что известно об иммунитете при COVID -19?..
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Происшествия

Бывший правоохранитель и его сообщники "отмыли" 120 млн гривен

22.06.2020 / 14:21
В Киеве бывшего правоохранителя и возглавляемую им преступную группу подозревают в "отмывании" 120 млн гривен.

Об этом сообщает прокуратура Киева

Дословно: "Прокуратурой города Киева совместно со следователем и оперативным управлением ГУ ГФС в Киеве сообщено о подозрении 5 членам организованной преступной группы, которые обеспечивали деятельность фиктивных предприятий и легализацию средств, полученных преступным путем, на общую сумму около 120 млн гривен.

Установлено, что преступную группу организовал бывший сотрудник правоохранительного органа. Схема легализации средств заключалась в создании фиктивных предприятий для оформления бестоварных операций с субъектами реального сектора экономики и предоставление им услуг по обналичиванию средств, полученных преступным путем".

Организатору и 4 участникам преступного бизнеса сообщено о подозрении по ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 205-1 (подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц - предпринимателей), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам) и ч. 2, 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 (легализация имущества, полученного преступным путем) Уголовного кодекса Украины.

Организатору вручено ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос об избрании меры пресечения другим участникам организованной преступной группы.

Следствие по уголовному движимы продолжается. Устанавливаются субъекты реального сектора экономики, воспользовавшиеся услугами преступной группы.

Источник

отмывание денег, правоохранитель
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
22 июня
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.