План действий Совета Европы для Украины продлили до конца 2022 года

«Группа докладчика Совета Европы по вопросам демократии утвердила решение о согласовании доклада относительно среднесрочного прогресса в выполнении Плана действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы, а также продлении срока его действия до конца 2022 года», - говорится в сообщении.

Стороны признали в целом успешным выполнение целей документа, а также отметили важность эффективности его дальнейшей имплементации, несмотря на проблемы, связанные с агрессией РФ против Украины и пандемией СOVID-19.

Выполнение Плана координирует генеральный директорат программ Совета Европы при содействии Офиса СЕ в Украине. Финансирование плана действий происходит за счет доноров.

Постоянный представитель Украины при Совете Европы Борис Тарасюк поблагодарил представителей международной организации за поддержку Украины и доноров, крупнейшими из которых являются Европейский Союз, Швеция, Норвегия, Канада, Швейцария, Дания, Германия, Финляндия, Нидерланды, Ирландия, Люксембург, Чехия, Венгрия, Литва, Лихтенштейн, Польша, Турция, Эстония, Латвия и Румыния, а также Целевой фонд по правам человека (Великобритания, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Швейцария).

План действий Совета Европы для Украины на 2018-2021 годы - это стратегический программный документ, который ставит целью через сотрудничество содействовать усилиям страны, направленным на согласование своего законодательства, институтов и практики с европейскими стандартами в области прав человека, верховенства права и демократии и следовательно поддерживать страну в исполнении своих обязательств как государства-члена Совета Европы.

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