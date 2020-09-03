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Юлия Тимошенко после 2 недель COVID: кризисное состояние удалось пережить

03.09.2020 / 14:52
Лидер парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко вышла из критического состояния, связанного с коронавирусной болезнью COVID-19, но еще продолжает лечиться.

Об этом свидетельствует сообщение Тимошенко в Facebook

Прямая речь: "Почти две недели борьбы с тяжелой болезнью меняют ощущение реальности. Но об этом поговорим чуть позже... А сегодня, наконец, кризисное состояние удалось пережить, и хотя до выздоровления еще далеко, теперь уже есть возможность шаг за шагом возвращаться к нормальной жизни".

Тимошенко поблагодарила врачей и симпатиков за поддержку и выразила уверенность, что "все будет хорошо".

Между тем, соратник Тимошенко из "Батькивщины" Иван Крулько сообщил, что получил положительный тест на COVID-19.

По словам Крулько, он чувствует себя "как при нетяжелой форме гриппа".

Крулько находится на самоизоляции.

Напомним, 23 августа стало известно, что Юлия Тимошенко заразилась COVID-19 и находится в тяжелом состоянии.

31 августа глава Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил, что с марта в парламенте заболели 23 нардепа и 7 работников аппарата ВР.

Источник

коронавирус, Тимошенко
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