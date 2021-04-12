Во время обыска по делу брата судьи Вовка пропало 500 тысяч долларов

Также невозможно доказать принадлежность кому-то из них тех денег, которые изъяли при обыске. При этом часть денег и вовсе пропала, что грозит НАБУ большим скандалом, пишет КП в Украине со ссылкой на Telegram-канал Украина Сейчас.

"Если взятка даже имела место, в этом не признаются ни посредники, ни судья. НАБУ по какой-то причине поспешило прервать процесс и не стало дожидаться передачи денег в суд, фактически похоронив возможность довести дело до конца", - пишет ресурс.

В среду НАБУ заявило, что в ходе обыска у адвокатов (одним из которых и является брат Вовка), изъяли 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей. Однако, по данным канала, на данный момент ситуация уже обстоит иначе.

"Во-первых, оказалось, что факт принадлежности денег Вовку или его брату НАБУ доказать не может. Деньги принадлежат другому человеку, который может и готов подтвердить их законное происхождение. Во-вторых, а это самое интересное, - денег должно быть больше, чем заявило НАБУ - после обыска "испарились" примерно 500 тысяч долларов. По поводу этого, несомненно, будут поданы соответствующие заявления не только в НАБУ, но и во все конкурирующие правоохранительные органы. В результате, с большой долей вероятности, появятся уголовные дела уже против следователей НАБУ", - подчеркивается в материале.

При этом отмечается, что "фотографии с пачками денег и особенно знаменитые "100 шекелей" - фактически все, что у следствия есть по этому делу". В связи с этим может получиться так, что предъявить Юрию Зонтову (а именно так зовут брата Павла Вовка, сменившего в свое время фамилию, - Ред.) можно будет только то, что, являясь заместителем начальника управления Службы внешней разведки Украины, он не приостановил действие адвокатского свидетельства.

В свою очередь в Telegram-канале Инсайдер UA отмечается, что блогеры настойчиво разгоняли историю про "брата судьи Вовка" и 100 шекелей неслучайно.

Там напомнили, что прокурор САП Виталий Пономаренко в третий раз закрыл дело о формуле "Роттердам плюс", "а никто этого даже и не заметил".

"Десятки миллиардов гривен убытков для всей страны и брат одного киевского судьи – совершенно несравнимые по своей значимости темы. Но, оказывается, брат судьи легко может стать топ-темой для публики, если правильно и массово вбросить", - указывает ресурс.

Напомним, 6 апреля НАБУ и САП заявили о разоблачении двух адвокатов, которые якобы обещали за 100 тыс. долл. США и через главу Окружного административного суда решить вопрос с одним из судей ОАСК о положительном решении по делу по иску предприятия.

При этом было заявлено, что детективы НАБУ обнаружили на одной из киевских квартир большие объемы иностранной наличности: более 3,7 млн долл. США, 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.

Одним из задержанных является брат председателя Окружного административного суда Киева Юрий Зонтов.

Сам глава ОАСК Павел Вовк у себя в Фейсбук написал о том, что "как и во всех предыдущих "громких" делах НАБУ, здесь нет правовых оснований, надлежащих доказательств и перспективы", назвав НАБУ "цирковым правонарушающим органом".