Войти | Зарегистрироваться
19:12

понедельник,
12 апреля
Онлайн
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Страна
Цифровая среда – это опасно для психики школьника
Что едят долгожители: 8 продуктов
Жизнь
Что едят долгожители: 8 продуктов
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Новости Страна Политика

Популярное ближневосточное издание The Frontier Post утверждает, что санкции против Медведчука серьезно навредили рейтингу Зеленского

12.04.2021 / 18:29
После ощутимого падения рейтингов Президента Украины и его партии «Слуга народа» Владимир Зеленский решил заручиться поддержкой национал-радикалов, решив, что жесткая атака на оппозицию и ее лидера Виктора Медведчука сможет сделать из него «национального героя».

Об этом пишет популярная пакистанская газета The Frontier Post.

Издание отмечает, что с помощью санкций СНБО Президент Украины нанес «несколько ощутимых ударов» по председателю Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктору Медведчуку, что, по сути, является вызовом для Петра Порошенко, предшественника Зеленского, которого принято считать «главным патриотом украинской политики». Но ставка Зеленского, говорится в опубликованном материале, оказалась ошибочной.

«Он потерял доверие бывших избирателей, не завоевав популярность среди новых. Примером того, что Президента не приветствуют с распростертыми объятиями на национал-патриотическом фланге, являются акции протеста в поддержку осужденного правого активиста Сергея Стерненко», – говорится в публикации.

Еще один удар по своим рейтингам, по мнению автора статьи, Зеленский нанес, лишив лицензии и прекратив вещание трех оппозиционных телеканалов: «112 Украина», NewsOne и ZIK.

«Закрывая каналы Медведчука, Зеленский лишает популярного источника информации жителей русскоязычного Юго-Востока, голоса которых во многом сделали его Президентом. Ради спорного усиления на Западе, он гарантированно теряет на Востоке», – пишет пакистанский ресурс.

Автор публикации дает понять, что, несмотря на результаты некоторых украинских социсследований, согласно которым Зеленский и его политсила по-прежнему удерживают первое место в рейтингах, реальное положение вещей говорит об обратном.

«Протесты, бросающие вызов власти Президента, какими бы незначительными они ни были, Зеленского раздражают. Его беспокоит, что, несмотря на первое место в рейтингах, его сторонники не готовы идти на митинги в его поддержку», – говорится в заключение статьи.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что, несмотря на все сложности, которые возникают у оппозиции в последнее время, и массовые репрессии со стороны власти, по всем социологическим исследованиям ОПЗЖ продолжает удерживать лидирующие позиции. Парламентарий подчеркнул, что он и его однопартийцы будут делать все, чтобы раскрыть людям глаза на беспредел власти, возглавляемой Владимиром Зеленским.

Медведчук, Зеленский
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
12 апреля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.