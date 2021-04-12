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В РПЦ назвали операции по смене пола «индустрией обмана»

12.04.2021 / 18:10
В РПЦ назвали операции по смене пола «индустрией обмана»
Источник: https://ria.ru
Владыка подчеркнул, что «никакой смены пола в действительности не происходит, а калечащая операция способна лишь изменить некоторые вторичные половые признаки человека, но превратить женщину в полноценного мужчину или мужчину в полноценную женщину она не может»

Церковь не может принять «смену пола» ни при каких обстоятельствах, а соответствующие операции включены в «индустрию обмана», в которой участвуют психологи, хирурги и другие специалисты.

Об этом заявил глава Отдела внешних церковных связей Русской Православной Церкви митрополит Иларион (Алфеев), комментируя решение о подготовке особого церковного документа по этой теме.

«Позиция Русской православной церкви по так называемой «смене пола» выражена в «Основах социальной концепции». Эта позиция пересмотру не подлежит. Церковь не может принять «смену пола» ни при каких обстоятельствах», - отметил митрополит Иларион.

Владыка подчеркнул, что «никакой смены пола в действительности не происходит, а калечащая операция способна лишь изменить некоторые вторичные половые признаки человека, но превратить женщину в полноценного мужчину или мужчину в полноценную женщину она не может».

«Индустрия по смене пола - это индустрия обмана, в которой участвуют психологи, психиатры, сексологи, эндокринологи, пластические хирурги», - заявил архиерей.

По его мнению, вопросы, которые сегодня требуют обсуждения касаются отнюдь не возможных изменений позиции Церкви, а различных аспектов «пастырского окормления лиц, страдающих тем психическим расстройством, которое на современном языке называется «гендерной дисфорией».

Источник: Inpress.ua
РПЦ, митрополит Иларион
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