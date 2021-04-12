В Межигорском монастыре УПЦ помянули древние козацкие роды по помяннику XVII века

В храме Льва Оптинского в Межигорском Спасо-Преображенском монастыре Украинской Православной Церкви состоялась первая Божественная литургия.

Как сообщает Центр информации УПЦ, после литургии была отслужена лития по всем казакам и ктиторам Межигорского монастыря, имена которых записаны в помянник обители XVII века.

«По преданию, по тем воспоминаниям, которые остались в нашей святой Украинской Православной Церкви, эту обитель могли основать монахи, которые пришли на Крещение Руси с первым митрополитом Киевским Святителем Михаилом. Они были из Греции, откуда их направил Патриарх для крещения Святой Руси», - рассказал наместник Межигорского монастыря архимандрит Никон (Русин).

В средневековых летописях монастырь называли «южной лаврой». В период расцвета Запорожской Сечи монастырь стал главной святыней казачества.

Несколько раз монастырь подвергался уничтожению и разграблению, но каждый раз возрождался к молитвенной жизни.

«К сожалению, в конце XVIII столетия монастырь был уничтожен и тут появился фарфоровый завод. Это происходило в рамках политики секуляризации Екатерины II. Потом монастырь был восстановлен, но, к сожалению, в советские времена монастырь снова ликвидировали и уничтожили. Это было наиболее разрушительное уничтожение монастыря за всю его многовековую историю», - рассказал директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило.

Как сообщил глава благотворительного фонда «Архангел Михаил» Вячеслав Павлив, работы по строительству монастыря уже начались. Также в этом году был заложен сад.

«Да, сейчас пока недостроенный храм, но уже в этом году появятся купола. Есть полностью воссозданный проект монастыря. Милостью Божией Господь приведет тех людей, которые желают возродить обитель. Кто-то трудом, кто-то молитвой, кто-то финансово может поучаствовать. Приятно осознавать, что в обители поминаются наши предки, казаки, воины. Мы хотим продолжить эту традицию», - отметил Вячеслав Павлив.

«Межигорский монастырь считался патроном Запорожской Сечи и именно с этой обители направлялись монахи и священники для служения в Запорожской Сечи. Тут же похоронены выдающие казаки, например, казацкий гетьман Остап Гоголь - предок писателя Николая Гоголя. Тут захоронен и казацкий атаман Семен Палий. Межигорский монастырь - выдающийся культурный, духовный и исторический памятник украинского народа и украинского казацтва», - подчеркнул Сергей Шумило.

Вместе с тем, как отметил архимандрит Никон, несмотря на историко-культурное значение обители, главное, чтобы в монастыре возродилась молитвенная жизнь.

«С Божьей помощью, мы хотим не только возродить монастырь, а, первым делом, возродить молитву. Возрождается молитвенная память о тех, кто были основателями этого места. Важны не только позолоченные купола и кресты, а чтобы возродилась та вера, твердая уверенность в своем месте на земле. В первую очередь эта обитель должна существовать в молитвах. Эту веру, я желаю, чтобы Господь вселил в наши сердца. Межигорская обитель - это духовное, историческое и культурное наследие нашего украинского народа», - подчеркнул архимандрит Никон.